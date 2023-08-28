Что делать украинцам, если потеряли паспорт за границей: инструкция

Украинцы, потерявшие паспорт за границей, могут обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Украины, чтобы оформить новый документ или получить удостоверение лица, которое предоставит право вернуться домой.

Как это можно сделать, рассказываем в материале ниже.

Удостоверения личности на возвращение в Украину могут выдать лицам без гражданства, имеющим право на постоянное проживание в Украине, иностранцам и лицам без гражданства, признанным в Украине беженцами и т. д.

Дипломатическому учреждению, в случае потери гражданином Украины паспорта для выезда за границу, необходимо предоставить следующие документы :

Отметим, что оформить или восстановить утраченные паспортные документы можно в любом подразделении ГТС независимо от места регистрации.

Украинцам, потерявшим свой загранпаспорт, находясь за пределами нашей страны, нужно следовать следующим инструкциям:

Ранее мы рассказывали о том, как оформить паспорт для ребенка, рожденного за границей.

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