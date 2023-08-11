Где и как за границей можно обменять водительское удостоверение: инструкция

Украинцы имеют возможность обменять электронное водительское удостоверение, находясь за границей. Это можно сделать в центрах ГП "Документ".

Об этом сообщает МВД Украины в канале Telegram .

Как можно обменять водительское удостоверение за границей

Данную услугу можно получить, если у человека есть национальное водительское удостоверение, выданное в Украине.

В каких случаях можно воспользоваться услугой:

если срок удостоверения истек

человек сменил фамилию, имя и т. п.

пластиковый бланк затерся и надписи не читаются

Отметим, что с начала 2023 года украинцы обменяли уже более 21 тыс. удостоверений за границей.

Добавим также, что современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца и нет никакого требования обменивать его на национальные удостоверения других стран.

Водительское удостоверение можно обменять в центрах ГП "Документ" (фото: Telegram/МВД Украина)

Напомним, что с мая 2023 года в Украине есть две опции:

заказать получение привычного водительского удостоверения - на пластиковом бланке с его отражением в "Дії" и Электронном кабинете водителя

заказать электронное водительское удостоверение - без использования пластикового бланка, а только с виртуальным бланком, который отображается в "Дії" и Электронном кабинете водителя

Как найти ГП "Документ" за границей

Полный список адресов центров ГП "Документ" за границей можно найти по этой ссылке.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.