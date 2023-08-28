Що робити українцям, якщо втратили паспорт за кордоном: інструкція
Українці, які втратили паспорт за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної чи консульської установи України, аби оформити новий документ або отримати посвідчення особи, яке надасть право повернутися додому.
Про те, як це можна зробити, розповідаємо у матеріалі нижче.
Куди звертатися у разі трати паспорта
Українцям, які втратили свій закордонний паспорт, перебуваючи за межами нашої країни, потрібно дотримуватись наступних інструкцій:
- після втрати паспорта слід відразу звернутися до найближчого відділення поліції для складання відповідної заяви
- за результатами прийому заяви має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта
- з цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта або ж для отримання посвідчення особи на повернення в Україну
- після повернення додому потрібно звернутися до Державної міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа й оформити новий
Наголосимо, що оформити або відновити втрачені паспортні документи можна у будь-якому підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.
Які документи потрібно надати для посвідчення
Дипломатичній установі, у разі втрати громадянином України паспорта для виїзду за кордон, необхідно надати наступні документи:
- заяву-анкету встановленого зразка
- документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення паспорта
- документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну (у разі наявності)
- кольорову фотокартку розміром 10х15 см
- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)
- квитанцію про сплату консульського збору - він становить 28 євро (30 доларів США). Або треба надати оригінал документа про звільнення від його сплати. У разі наявності обставин, що доводять неспроможність заявника сплатити консульський збір, посвідчення оформляється без стягнення консульського збору. За оформлення посвідчення для дітей до 16 років збір не стягується
Посвідчення особи на повернення в Україну можуть видати особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких в Україні визнано біженцями тощо.
Раніше ми розповідали про те, як оформити паспорт для дитини, яка народжена за кордоном.
Читайте також про те, як обміняти водійські права за кордоном.