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В "Укргідроенерго" розвінчали фейки про наслідки пошкодження греблі Київського водосховища

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 16:43
В "Укргідроенерго" розвінчали фейки про наслідки пошкодження греблі Київського водосховища Фото: в "Укргідроенерго" розвінчали фейки про наслідки пошкодження греблі Київського водосховища (uhe.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У мережі почали масово поширювати інформацію про катастрофічні наслідки удару по греблі Київського водосховища, але вона перебільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укргідроенерго".

За інформацією компанії, дамба Київського водосховища була спроектована та збудована у 60-х роках з урахуванням загроз, які були актуальними на той час. Її звели зі значним запасом міцності та стійкості.

"Зруйнувати або суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ракетним ударом не так просто", - наголошують в "Укргідроенерго".

При цьому додається, що навіть у разі пошкодження металевих затворів греблі, може статися "поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок якого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій".

Самі зони підтоплення будуть незначними та населення попередять про них заздалегідь.

В "Укргідроенерго" уточнили, що захист греблі також забезпечує відомча воєнізована охорона у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.

Зазначимо, раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що у разі пошкодження дамби на Київському водосховищі нібито низка районів Києва та навколишніх сіл підуть під воду та постраждають сотні тисяч людей.

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