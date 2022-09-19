В "Укргідроенерго" розвінчали фейки про наслідки пошкодження греблі Київського водосховища

У мережі почали масово поширювати інформацію про катастрофічні наслідки удару по греблі Київського водосховища, але вона перебільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укргідроенерго ".

За інформацією компанії, дамба Київського водосховища була спроектована та збудована у 60-х роках з урахуванням загроз, які були актуальними на той час. Її звели зі значним запасом міцності та стійкості.

"Зруйнувати або суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ракетним ударом не так просто", - наголошують в "Укргідроенерго".

При цьому додається, що навіть у разі пошкодження металевих затворів греблі, може статися "поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок якого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій".

Самі зони підтоплення будуть незначними та населення попередять про них заздалегідь.

В "Укргідроенерго" уточнили, що захист греблі також забезпечує відомча воєнізована охорона у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.