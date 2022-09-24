Что делать в случае прорыва дамбы: пошаговая инструкция для украинцев
Недавно россияне обстреляли дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области. В результате этого был разрушен верхний шлюз, что может привести к затоплению близлежащих земель.
В Украине около 1100 водохранилищ. Самые крупные из них Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское, и все они могут стать потенциальными целями врага...
Что делать в случае прорыва одной из этих дамб - читайте в материале Styler.
Почему разрушение дамбы водохранилища опасно?
Прежде всего, такая чрезвычайная ситуация несет большую угрозу здоровью и жизни людей. Силу воду почти невозможно сдержать, поэтому она сносит на своем пути все постройки.
В больших городах этими сооружениями могут быть критическая инфраструктура, гражданские объекты, железнодорожные и автомобильные дороги и т. д. Кроме того, прорыв дамбы может спровоцировать изменения в рельефе, что станет еще одной катастрофой.
В последнее время СМИ распространяют слова некоторых экологов о том, что удар по Киевскому водохранилищу будет иметь колоссальные разрушительные последствия для столицы.
Поэтому в КГГА озвучили алгоритм действий, что делать людям в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои жизни и здоровье.
Что делать в случае угрозы наводнения, паводок
- внимательно слушайте информацию и инструкции
- не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами
- сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям
- узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации
- подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас пищевых продуктов на несколько дней, медикаменты. Документы храните в водонепроницаемом пакете
- отсоедините все электроприборы от электросети, выключите газ
- перенесите более ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки
Что делать при внезапном затоплении во время наводнения
- соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи
- перед выходом из дома выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в печках. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами
- поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите ореховые помещения
- до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти
- проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им помощь
- попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.
- не переполняйте катера, лодки, плоты и т.п.
Что делать после наводнения
- убедитесь, что ваше жилье не получило никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбиты стекла и нет опасных обломков и мусора
- не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома
- обязательно кипятите питьевую воду
- просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории
- осушите затопленные подвальные помещения поэтапно, из расчета 1/3 объема воды в сутки
- электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки
- запрещено употреблять продукты, которые были подтоплены водой во время половодья, даже консервацию
- все затопленное имущество подлежит дезинфекции
Стоит ли паниковать?
ГЭС классифицируются как особо важные объекты электроэнергетики, в связи с чем уделяется особое внимание к их безопасности в Украине.
С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые 5 лет выполняет их обследование.
Поэтому в Укргидроэнерго уверяют: ввозможных сценариях ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется.
Если повреждение металлических затворов плотины все же каким-то образом произойдет, может случиться кратковременное подтопление некоторых прилегающих территорий.
Однако, говорят специалисты, зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут сообщены заблаговременно.