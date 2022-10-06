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Эти правила спасут вам жизнь во время атаки дронов-камикадзе: пошаговый алгоритм

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Украина, Четверг 06 октября 2022 17:18
Эти правила спасут вам жизнь во время атаки дронов-камикадзе: пошаговый алгоритм Последствия обстрела дронами в Белой Церкви (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно иранские дроны-камикадзе "Шахид" обстреляли Белую Церковь в Киевской области. В результате этого пострадал один человек.

Центр стратегических коммуникаций объяснил, как отличить дроны и что делать при обстреле.

Как распознать дрон "Шахид"

В Центре говорят, что эти дроны очень громкие. Когда приближаются, в воздухе хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы. То есть услышать его приближение можно издалека, что автоматически увеличивает время на обеспечение себя.

Что делать в случае обстрела дронами

Прежде всего, если где-то рядом вы слышите звук - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Чаще именно они становятся целями врага.

Если рядом с вами есть укрытие, спуститесь и переждите атаку там. Если обстрел застал вас врасплох, лягте на землю и закройте голову руками или сумкой. Для большей защищенности постарайтесь спрятать в углублении, яме или за стеной, бордюром.

Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности.

Что такое "Шахид"

Shahed 136 - это иранский дрон-камикадзе, с дальностью полета до 2500 километров и боевой частью массой от 40-50 килограмм.

Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров со скоростью 180 километров в час. Полет ударного дрона можно услышать в километрах.

Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить - с помощью радара.

Начиная с августа 2022 года Иран поставил неизвестное количество аппаратов российским оккупантам. Атаки БПЛА Shahed 136 были зафиксированы в Купянске, Одессе, Николаеве, Харькове и других городах Украины.

Эти правила спасут вам жизнь во время атаки дронов-камикадзе: пошаговый алгоритм

Фрагмент Shahed 136 (фото: wikipedia.org)

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