В Украине проведут перерасчет пенсий: кто получит повышение уже в июне

Перерасчет пенсий произведут 1 апреля 2023 года, так сказать, задним числом. Однако начисления повышенных выплат состоятся уже в июне этого года. Таким образом, в первый месяц лета пенсия придет сразу за апрель, май и июнь. Такие изменения связаны с получением данных об уплаченных взносах из заработных плат в текущем году, поступающих в Пенсионный фонд с опозданием.

Об этом идет речь в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто получит повышение пенсии

Пересчет пенсий в этом году коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать и накопили нужное количество стажа для пересчета.

Условия получения доплаты:

иметь не менее 35 лет стажа

иметь выплату в размере не менее 7 000 гривен

Подпадающие под эти требования смогут получить повышение 1 200 гривен до своей пенсии. Размеры выплат будут отличаться и зависеть от суммы заработной платы.

Кроме того, перечислят пенсию:

пенсионерам, которые работают и по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа

пенсионерам, с момента назначения пенсии которых или предварительного перерасчета прошло 2 года

То есть, если пенсионер продолжает работать, но получил перерасчет в прошлом году, в 2023 году его уже не получит.

Как изменятся выплаты украинским пенсионерам в 2023 году

По словам старшей научной сотрудницы Института демографии и социальных исследований НАНУ Лидии Ткаченко, основное повышение пенсий уже произошло.

"Пенсионный фонд сообщал, что среднее увеличение пенсии во время мартовской индексации - около 500 грн. Подавляющее большинство пенсионеров получили по меньшей мере 100 грн, максимум - 1500 грн. И, конечно, из них большинство получило от 100 до 400 грн", - сказала она. .

Таким образом, благодаря индексации средняя пенсия в Украине превысила 5 000 гривен, то есть повышение произошло почти на 20%.