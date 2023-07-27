Распространенные ошибки при заправке авто, которые приводят к серьезной поломке
Приезжая на заправку, многие автомобилисты каждый раз делают на АЗС немало серьезных ошибок. В дальнейшем это может привести к поломке машины и даже необходимости капитального ремонта.
О распространенных ошибках водителей на заправке - читайте в материале Styler.
Обрыв заправочного пистолета
Бывают случаи, когда водители начинают движение еще до того, как работник АЗС вытянул заправочный пистолет из горловины топливного бака. В результате за ремонт поломанного оборудования придется заплатить.
Также обрыв заправочного шланга в такой ситуации приписывается к ДТП, которое придется оформлять или решать проблему с руководством АЗС на месте.
Заправка бака "до полного"
Следует учитывать, что переполнение бензобака может привести к попаданию сжиженного топлива в угольный фильтр, предназначенный для пара. В итоге это может негативно повлиять на работу автомобиля, повредить двигатель и как следствие, нужно будет тратиться на ремонт.
Также если приходится ехать по ухабистой дороге с полным баком топлива, бензин может вытекать из бака через пробку или вентиляционные клапаны. Таким образом, топливо может попасть на разогретый глушитель или элементы тормозной системы, что может привести к пожару.
Рабочий двигатель
Заправлять авто нужно только с заглушенным двигателем. Это первое требование пожарной безопасности. Например, зажигание может работать с перебоями, двигатель "троить", а часть несгоревшего топлива выбрасываться через выхлопную трубу с фонтаном искр.
Если такой автомобиль будет заправляться с работающим двигателем, существует большой риск того, что искра из выхлопной трубы или разряд статического электричества повлечет за собой пожар.
Заправка не тем топливом
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