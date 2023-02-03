УЗ расширяет сообщения между Донецкой и Харьковской областями: список рейсов
Фото: УЗ расширяет сообщения между Донецкой и Харьковской областями (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных пассажирских рейсов для расширения сообщения между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Назначены дополнительные рейсы:
- №6602 и №6604 Славянск - Придонецкий, №6603 Придонецкий - Славянск ежедневно. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;
- №6705 Придонецкая - Кондратовка ежедневно и №6703 Славянск - Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;
- № 6704, № 6706 Кондратовка - Славянск. Остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино;
- автобусные перевозки на участке Придонецка - Лиман, ежедневно.
Начиная со 2 февраля также курсируют пригородные поезда:
- № 6812 Краматорск - Харьков на участке Краматорск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;
- № 6813 Харьков – Славянск, что на участке Славянск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвинково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно назначила новые рейсы из Харькова и Киева в Польшу.
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