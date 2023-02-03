УЗ расширяет сообщения между Донецкой и Харьковской областями: список рейсов

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных пассажирских рейсов для расширения сообщения между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Начиная со 2 февраля также курсируют пригородные поезда:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно назначила новые рейсы из Харькова и Киева в Польшу.

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