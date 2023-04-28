ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста

Новина українською →
Украина, Пятница 28 апреля 2023 10:53
Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста Что делать, если просят взятку (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В 2022 году Украина заняла 116 место в мире по уровню борьбы с коррупцией. По сравнению с 2021 годом наше государство поднялось на шесть ступенек. Коррупция может просочиться в разные сферы жизни: обучение, работа, документация и т.д. Однако не следует поощрять ее распространение.

Юрист Кристина Дрогозюк рассказала на своей странице в Instagram, что нужно делать в случае вымогания денег.

Какая ответственность за коррупцию

Очевидно, что давать взятку в Украине - незаконно, равно как и брать ее. Статья 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 8 500 до 12 750 гривен или ограничение или лишение свободы от двух до четырех лет.

Если судят должностное лицо, для него наказание может быть штрафом от 17 000 до 25 500 гривен, ограничением или лишением свободы от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.

Что сделать, если вам намекают на взятку

В первую очередь вы можете просто отказаться. Однако если хотите наказать взяточника, обратитесь в полицию или в то учреждение, где работает лицо. Особенно если речь идет о должностном лице.

В любом случае требуются доказательства:

  • видеозапись
  • запись разговора на диктофон
  • подтверждение от свидетелей, если они есть

Если вы не смогли зафиксировать правонарушения, опишите все в письменном виде и идите с этим к правоохранителям. Хотя, отмечает юрист, без доказательств доказать свою правоту гораздо труднее. ⠀

Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста

Инфографика: instagram.com/legal_insider

После обращения в полицию:

  • узнайте у следователя номер дела, чтобы следить за его продвижением
  • найдите нескольких свидетелей и будьте готовы к допросам

Важно! Административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения может быть наложено в течение трех месяцев со дня обнаружения. То есть, не стоит медлить с обращениями в полицию.

Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста

Инфографика: instagram.com/legal_insider

Куда именно обращаться

Если речь идет о бытовой коррупции, то следует идти с заявлением в полицию.

Если вы знаете о коррупционных действиях правоохранителей, обращайтесь в Государственное бюро расследований.

В случае, если взятку требует сотрудник полиции или чиновник, вам нужно обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее мы рассказывали, как восстановить паспорт гражданина, потерянного во время войны в Украине.

Читайте также, могут ли представители ТЦК СП проверять ваши документы на улице по закону.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради коррупция