Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста
В 2022 году Украина заняла 116 место в мире по уровню борьбы с коррупцией. По сравнению с 2021 годом наше государство поднялось на шесть ступенек. Коррупция может просочиться в разные сферы жизни: обучение, работа, документация и т.д. Однако не следует поощрять ее распространение.
Юрист Кристина Дрогозюк рассказала на своей странице в Instagram, что нужно делать в случае вымогания денег.
Какая ответственность за коррупцию
Очевидно, что давать взятку в Украине - незаконно, равно как и брать ее. Статья 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 8 500 до 12 750 гривен или ограничение или лишение свободы от двух до четырех лет.
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Если судят должностное лицо, для него наказание может быть штрафом от 17 000 до 25 500 гривен, ограничением или лишением свободы от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
Что сделать, если вам намекают на взятку
В первую очередь вы можете просто отказаться. Однако если хотите наказать взяточника, обратитесь в полицию или в то учреждение, где работает лицо. Особенно если речь идет о должностном лице.
В любом случае требуются доказательства:
- видеозапись
- запись разговора на диктофон
- подтверждение от свидетелей, если они есть
Если вы не смогли зафиксировать правонарушения, опишите все в письменном виде и идите с этим к правоохранителям. Хотя, отмечает юрист, без доказательств доказать свою правоту гораздо труднее. ⠀
Инфографика: instagram.com/legal_insider
После обращения в полицию:
- узнайте у следователя номер дела, чтобы следить за его продвижением
- найдите нескольких свидетелей и будьте готовы к допросам
Важно! Административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения может быть наложено в течение трех месяцев со дня обнаружения. То есть, не стоит медлить с обращениями в полицию.
Инфографика: instagram.com/legal_insider
Куда именно обращаться
Если речь идет о бытовой коррупции, то следует идти с заявлением в полицию.
Если вы знаете о коррупционных действиях правоохранителей, обращайтесь в Государственное бюро расследований.
В случае, если взятку требует сотрудник полиции или чиновник, вам нужно обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
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