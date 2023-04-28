Что делать, если от вас требуют взятку: алгоритм действий от юриста

В 2022 году Украина заняла 116 место в мире по уровню борьбы с коррупцией. По сравнению с 2021 годом наше государство поднялось на шесть ступенек. Коррупция может просочиться в разные сферы жизни: обучение, работа, документация и т.д. Однако не следует поощрять ее распространение.

Юрист Кристина Дрогозюк рассказала на своей странице в Instagram , что нужно делать в случае вымогания денег.

Какая ответственность за коррупцию

Очевидно, что давать взятку в Украине - незаконно, равно как и брать ее. Статья 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 8 500 до 12 750 гривен или ограничение или лишение свободы от двух до четырех лет.

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Если судят должностное лицо, для него наказание может быть штрафом от 17 000 до 25 500 гривен, ограничением или лишением свободы от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.

Что сделать, если вам намекают на взятку

В первую очередь вы можете просто отказаться. Однако если хотите наказать взяточника, обратитесь в полицию или в то учреждение, где работает лицо. Особенно если речь идет о должностном лице.

В любом случае требуются доказательства:

видеозапись

запись разговора на диктофон

подтверждение от свидетелей, если они есть

Если вы не смогли зафиксировать правонарушения, опишите все в письменном виде и идите с этим к правоохранителям. Хотя, отмечает юрист, без доказательств доказать свою правоту гораздо труднее. ⠀

Инфографика: instagram.com/legal_insider

После обращения в полицию:

узнайте у следователя номер дела, чтобы следить за его продвижением

найдите нескольких свидетелей и будьте готовы к допросам

Важно! Административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения может быть наложено в течение трех месяцев со дня обнаружения. То есть, не стоит медлить с обращениями в полицию.

Инфографика: instagram.com/legal_insider

Куда именно обращаться

Если речь идет о бытовой коррупции, то следует идти с заявлением в полицию.

Если вы знаете о коррупционных действиях правоохранителей, обращайтесь в Государственное бюро расследований.

В случае, если взятку требует сотрудник полиции или чиновник, вам нужно обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.