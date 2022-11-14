Что делать, если смартфон внезапно выключился. Лучшие советы

Если ваш смартфон внезапно выключился, это, вероятно, указывает на неисправность или проблемы с аккумулятором. Но в большинстве случаев это просто баг, который можно исправить самостоятельно.

Что делать, если смартфон внезапно выключился?



Есть несколько простых для устранения проблем, которые могут привести к внезапному выключению телефона. Действительно, перегрев батареи, подозрительное приложение, загроможденная память телефона или неисправная кнопка питания могут вызвать такой сбой.

Вот несколько простых действий, которые следует предпринять в таких случаях.

Перезагрузите смартфон

Если ваш телефон подвел вас в неподходящий момент и продолжает включаться и выключаться самостоятельно, это может быть признаком того, что некоторые его функции не работают. Для решения проблемы иногда достаточно перезагрузить телефон. Для этого зажмите кнопку питания на телефоне, затем выберите "Перезагрузить".

Зарядите аккумулятор смартфона



Одной из основных причин отключения сотового телефона является аккумулятор. Последнему действительно может потребоваться значительная зарядка для правильной работы. Если время зарядки не соблюдается, он может продолжать выключаться, пока вы пытаетесь включить его снова. Единственное средство от этого — подключить телефон и дать ему зарядиться в течение нескольких часов, не прикасаясь к нему. Затем включите телефон и используйте его как обычно.

Отключите подозрительные приложения на смартфоне

Если, несмотря на все ваши усилия, телефон продолжает выключаться, возможно, пришло время проверить ваши приложения. Иногда простое приложение может привести к отключению системы.

Итак, если вы недавно загрузили новую игру или подобное приложение, возможно, они и являются причиной проблемы. Лучше всего удалить самые последние из них, удерживая палец на логотипе приложения, а затем нажав "Удалить". Если в фоновом режиме работает много приложений, закройте те из них, которые больше всего потребляют заряд батареи, выбрав "Настройки", затем "Приложения".