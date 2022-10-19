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Что делать, если воздушная тревога объявлена до начала занятий: алгоритм для школ и садиков

Что делать, если тревога началась до начала уроков (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине работникам учебных заведений, ученикам и родителям рассказали, как действовать в случае воздушной тревоги до начала образовательного процесса, а также после отбоя.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Включается в случае риска авиаудара или запуска ракет по направлению к населенному пункту или области.

Воздушная тревога перед началом обучения

Работники учебных заведений, дети/ученики, находящиеся во время объявления тревоги дома или в пути в учебное заведение, должны срочно проследовать до ближайшего укрытия.

Также в случае объявления тревоги во время прихода детей в школу, они вместе с работниками учреждения и родителями срочно переходят в укрытие.

После того, как все ученики перешли в укрытие, в учебные заведения никто не заходит к оглашению сигнала "Отбой воздушной тревоги!"

Что делать после окончания тревоги

Учреждения общего среднего и внешкольного образования после отбоя тревоги будут продолжать образовательный процесс (в этот день) в дистанционном формате. Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отбоя воздушной тревоги.

Отмечается, что администрация заведения принимает решение о проведении обучения и его режиме. Далее об этом оперативно сообщают работникам, ученикам и родителям.

Садочки приступают к работе не позже, чем через час. Решение принимает администрация заведения.

Следует отметить, что если ребенок находится в укрытии учебного заведения во время тревоги, то родители могут его забрать только после сигнала "Отбой воздушной тревоги!"

Ранее мы сообщали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.

Также мы писали, когда будут школьные каникулы 2022-2023 и будут ли их переносить.

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школасадочоквоздушная тревога