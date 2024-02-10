Что делать, если получили предупреждение об отключении света за долги: объяснение от YASNO

Информация о задолженности

Всем клиентам, предоставившим свои актуальные контактные данные, YASNO регулярно напоминает о наличии долга через email или viber/смс-сообщение.

"Чтобы получать такое информирование, необходимо уведомить поставщика о своих контактах - например, в Личном кабинете или через функцию заказа электронного счета у Viber", - объясняют в компании.

Формирование и отправка предупреждения об отключении

Следующим шагом поставщик направляет официальное предупреждение об отключении и вынужден инициировать прекращение электроснабжения.

"Эту заявку он передает оператору системы распределения, который непосредственно выполняет технические работы. Клиенту поставщик посылает предупреждение об отключении, где указана дата, с которой может произойти обесточение. Отдельно об отключении клиента также должен сообщать и оператор системы распределения", - добавляют специалисты.

Прекращение электроснабжения может произойти не ранее чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика и через 5 рабочих дней после предупреждения от оператора системы распределения.

Оплата задолженности

После получения предупреждения клиенту нужно как можно скорее уплатить задолженность. Поскольку средства в банковской системе могут засчитываться до 3 дней, важно не откладывать платеж на последний момент.

"Самый простой способ - это рассчитаться через онлайн-сервисы: Личный кабинет, чат-боты YASNO в viber или telegram, на сайте поставщика по номеру лицевого счета или адресу", - говорят в компании.

После того как средства будут засчитаны на счет YASNO, электропоставщик сообщает оператору системы распределения об отмене отключения. Если оплата не поступила до запланированной даты обесточивания, потребителю будет ограничено электроснабжение до полного погашения задолженности.

В этом случае клиенту также придется оплатить отдельный счет за выполнение работ по отключению и подключению. Стоимость таких работ может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч гривен. Подключение происходит не сразу - заявку на соединение выполняют в течение 3-х дней в городе и 5-ти дней в сельской местности.