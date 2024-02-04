Что делать, если вам неправомерно отказали в субсидии: советы юриста

Субсидии предусмотрены для некоторых категорий украинцев. Чтобы получить эти льготы, гражданам нужно подать специальную заявку и дождаться ее согласования. Государство имеет право отказать в предоставлении субсидии, если гражданин не отвечает льготной категории. Но иногда украинцев неправомерно лишают субсидии.

Что делать в таком случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "На пенсии".

Кому назначают субсидию

Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги.

При назначении субсидии учитывают заработную плату, стипендию, денежные переводы из-за границы и дивиденды от ценных бумаг и другие доходы.

Субсидию может оформить:

человек, зарегистрированный в жилом помещении

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды

индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

ВПЛ, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды. К заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека

Добавим, что субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля

Субсидию назначат с начала отопительного сезона, если подать соответствующие документы в течение 2 месяцев с начала сезона. Если заявление подали позже, субсидию назначат с месяца обращения.

Как должны сообщить об отказе

В случае принятия решения об отказе в назначении жилищной субсидии уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 календарных дней со дня его принятия.

Об этом информируют в бумажной форме с вручением соответствующего уведомления под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения либо через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, либо портал "Дія".

Что делать, если не назначили субсидию

Юрист Виктория Гусакова объясняет, что если гражданина неправомерно лишили права на субсидию, нужно обратиться в административный суд, позываясь на Пенсионный фонд.

Согласно части 2 статьи 77 Кодекса административного судопроизводства, ответчик должен доказать правомерность своих действий. Субъект властных полномочий должен представить суду документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Какие документы придется предоставить суду

Гражданин может подать исковое заявление как самостоятельно, так и обратившись в центры бесплатной правовой помощи.

Можно последовательно изложить все аргументы в исковом заявлении, предоставить копии документов на позицию истца, в частности, копию заявления, копию декларации о доходах, акт о составе семьи, сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество, другие документы.