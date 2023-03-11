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Какие вещи нужно сдавать в химчистку, а не стирать самостоятельно

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Суббота 11 марта 2023 15:30
Какие вещи нужно сдавать в химчистку, а не стирать самостоятельно Какие вещи можно сдавать в химчистку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Очень часто перед многими из нас стоит выбор: нести загрязненные вещи в химчистку или попытаться справиться с загрязнением самостоятельно. Однако, если на одежде есть сложные пятна, то лучше пусть их правильно удалят профессионалы.

Какую одежду можно сдавать в химчистку - читайте в материале Styler ниже.

Химчистка сделает старые вещи новыми

В каждом доме или квартире уют создают ковры. Однако обычный домашний пылесос или щетка не способны справиться с загрязнениями. Возвратить прежний вид ковра можно, если сдать его в химчистку.

Также в химчистку можно отнести тяжелые пледы, которые постирать в обычной стиральной машине не получится.

Свадебные наряды

Среди самых популярных вещей, относящихся к химической чистке, есть свадебные наряды. Если стирать свадебное платье дома, то вы рискуете потерять товарный вид вещей.

Если вы планируете перепродать платье или сдавать его в аренду, то лучше предпочесть химчистку. Ведь обязательным условием успеха в этом деле есть идеальное состояние товара.

К основным вещам, которые можно сдать в химчистку относят:

  • меховые изделия (шубы, шапки);
  • изделия из натуральной кожи;
  • изделия из шерсти;
  • габаритные предметы, постирать которые дома не получится;
  • вещи, требующие особой, деликатной очистки.

Добавим, что в современных химчистках используются только новейшие вещества для чистки одежды. Они специально разрабатываются для производителей одежды, поэтому ткань в результате их использования не будет портиться.

Также, чтобы отдать ковер в химчистку, не нужно ждать много лет, когда изделие полностью забьется пылью и грязью. Ведь чем больше загрязнений на нем будет, тем большее количество химических средств необходимо применить для очистки. Поэтому рекомендуется сдавать его в химчистку раз в полгода или год.

Ранее мы сообщали, как вывести жвачку из одежды с помощью только пальца.

Также мы писали, почему стиральная машина плохо отжимает одежду.

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