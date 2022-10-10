Как работают крупные супермаркеты в Киеве после ракетных ударов: официальные заявления

РБК-Украина собрала информацию о том, как работают крупные магазины в столице 10 октября.

По словам очевидцев, в магазинах разных районов столицы после отмены воздушной тревоги наблюдались большие очереди и ажиотаж на отдельные товары.

Сегодня, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны государства-агрессора России. Под ударами оказался ряд областей страны, включая Львов, Николаев, Харьков и другие города. Многие населенные пункты остались без электроснабжения.

Большинство магазинов в столице Украины после длительной утренней тревоги работают в обычном режиме. Так, по привычному графику работают магазины "Фора" и "Новус", "Эпицентр". В Эпицентре напоминают, что закрываются во время воздушных тревог, а время закрытия большинства магазинов отмечено стандартное: в 21.00.

Обратите внимание: Все магазины сети "Ашан Украина" сегодня, 10 октября, закрыты. Об этом свидетельствует сообщение компании на официальной странице в Facebook:

"Из соображений безопасности наши магазины сегодня не будут работать. Мы вернемся к работе, как только ситуация улучшится".

Все магазины Metro в Киеве на данный момент работают в привычном режиме и не меняли графика, но во время обращения на горячую линию для клиентов покупателей предупреждают, что после длительной воздушной тревоги, продолжавшейся более 5 часов, работникам сети нужно определенное время, чтобы возобновить работу потому, что они находились в укрытии.

Фото: В магазинах в разных районах столицы после отмены воздушной тревоги наблюдались большие очереди и ажиотаж на отдельные товары (Виталий Носач/РБК-Украина)

В сети супермаркетов "Сильпо" заявили, что магазины "стараются продолжить работать по максимуму" и делают "возможное, чтобы это было хоть как-то безопасно", — заявили в компании. Там напомнили, что во время тревоги большинство магазинов "Сильпо" не работают.

В то же время, магазины сети продолжают обслуживать покупателей в помещениях, которые могут служить укрытиями. Но если пропало электроснабжение, такие помещения тоже придется закрыть.

Без электричества остались супермаркеты "Сильпо" в таких городах:

Лозовая;

Харьков:

Полтава;

Миргород;

Киев – частично;

Львов – частично.

В супермаркетах говорят, что запасы продуктов есть на складах, и водители будут довозить товар в магазины при первой возможности.

В комментарии РБК-Украина представители крупных торговых сетей призывают покупателей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проверять график работы магазинов на официальных сайтах и в соцсетях.