Списывают большие проценты. Названа ошибка, которую допускают при оплате за границей

Часто при поездках за границу люди тратят гораздо больше средств при расчете картой. Все дело – в функции динамической конвертации валюты: оплачивать счета за границей в вашей национальной валюте невыгодно, потому что тогда со счета списывают высокие проценты.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Как лучше рассчитываться за границей: советы

При поездках за границу многим удобно рассчитываться валютой, которую они используют дома. Путешественники снимают деньги с банкоматов или рассчитываются картой в магазинах и ресторанах. При расчете на устройства считывания карт вам могут предложить платить в вашей национальной валюте, а не в местной.

"Функция "динамическая конвертация валюты" или "выбор валюты", сначала выглядит привлекательно. Вам уже конвертировали счет в удобную вам валюту. Но часто плата за это удобство может быть несоразмерной. Исследование показывает, что средняя комиссия, применяемая к такого типа конвертации составляет целых 7,6%, что вдвое превышает стоимость оплаты в местной валюте (обычно от 1,5% до 3%)", – объясняет издание.

Там приводят пример: турист из Франции поужинал в одном из ресторанов Британии. Счет составляет 88,43 фунта – около 100 евро. При оплате в валюте Великобритании, которую бы конвертировал французский банк в евро, пришлось бы заплатить 102 евро. Но использование динамической конвертации валюты для оплаты счетов в ресторане в евро обойдется им в 107,60 евро.

Фото: При оплатах картой за границей лучше не конвертировать средства в вашу национальную валюту (unsplash.com)

Исследование показывает, что, несмотря на высокие комиссии, более половины международных клиентов все еще выбирают платить в своей привычной валюте.

"Самое очевидное объяснение этого – понятное преимущество привычного при работе с деньгами за рубежом. Туристы могут видеть примененный обменный курс, однако им не показывают скрытых комиссий или сравнения этого обменного курса с другими", – пишет CNN Travel.

Кто зарабатывает на процентах с конвертации

Компании, предоставляющие опции динамической конвертации валюты, получают значительные доходы от конвертации, часть которых часто делится с бизнесом, где происходит транзакция. Известные сети магазинов обучают работников активно поощрять иностранных клиентов оплачивать покупки в своей национальной валюте, отмечает издание.

Несмотря на высокие комиссии за конвертацию, связанные с динамической конвертацией валюты, большинство государственных регуляторов во всем мире не пытаются это изменить. Одна из возможных причин – регулирование таких оплат могут посчитать потенциальным ударом по доходам местных предприятий.

Хотя в ЕС считают чрезмерные транзакционные издержки препятствием для развития бизнеса и стремится защитить европейских потребителей. Последние нормативные акты ЕС, еще не вступившие в силу, должны повысить эту прозрачность путем включения дополнительной информации о стоимости выбора валюты на считывателях карт и банкоматах.

"Наш совет состоит в том, чтобы отказаться от опции оплаты в вашей национальной валюте и выбрать более приемлемые комиссии за конвертацию, которые взимает ваш банк. Если вы это сделаете, ваше путешествие может обойтись гораздо дешевле", – советуют на сайте.

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