Что делать, если авто не заводится: это поможет решить проблему самостоятельно

У каждого водителя хоть раз возникала такая проблема, что автомобиль по определенным причинам не заводился. Однако во многих случаях причину можно установить по определенным признакам и исправить проблему самостоятельно.

Машина "щелкает", но не заводится

Если автомобиль издает типичные щелкающие звуки и не может завестись, это означает, что причиной является слабый аккумулятор, загрязненные его клеммы ил изношенный стартер.

Прокрутите ключ зажигания

Если приборная панель светится, это означает, что в аккумуляторе осталось совсем мало заряда.

В таких ситуациях нужно провернуть ключ в исходное положение примерно 10 раз подряд. Остановитесь и подождите пять минут. Далее двигатель попробуйте завести снова.

Проверьте клеммы

Проблемы с аккумулятором могут возникать из-за того, что клеммы загрязнены и не обеспечивают необходимый контакт. Их можно снять и стряхнуть или постучать ими друг о друга. После этого следует попытаться завести двигатель.

Постучите по стартеру

Можно попытаться осторожно простукать чем-нибудь тяжелым по стартеру. Иногда его электроконтакты заедают и постукиванием их можно разблокировать.

При повороте ключа ничего не происходит

Если при повороте ключа автомобиль не заводится и не издает никаких звуков, необходимо удерживать ногу на педали тормоза и перевести рычаг механической коробки в нейтральное положение.

Перемещение рычага переключения передач на нейтралку иногда помогает восстановить проходимость электрического тока внутри селектора. Такие действия следует совершить несколько раз.