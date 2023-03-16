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Что делать, если авто не заводится: это поможет решить проблему самостоятельно

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Четверг 16 марта 2023 20:40
Что делать, если авто не заводится: это поможет решить проблему самостоятельно Что делать, если автомобиль не заводится (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

У каждого водителя хоть раз возникала такая проблема, что автомобиль по определенным причинам не заводился. Однако во многих случаях причину можно установить по определенным признакам и исправить проблему самостоятельно.

Об этом пишет Sante Plus.

Машина "щелкает", но не заводится

Если автомобиль издает типичные щелкающие звуки и не может завестись, это означает, что причиной является слабый аккумулятор, загрязненные его клеммы ил изношенный стартер.

Прокрутите ключ зажигания

Если приборная панель светится, это означает, что в аккумуляторе осталось совсем мало заряда.

В таких ситуациях нужно провернуть ключ в исходное положение примерно 10 раз подряд. Остановитесь и подождите пять минут. Далее двигатель попробуйте завести снова.

Проверьте клеммы

Проблемы с аккумулятором могут возникать из-за того, что клеммы загрязнены и не обеспечивают необходимый контакт. Их можно снять и стряхнуть или постучать ими друг о друга. После этого следует попытаться завести двигатель.

Постучите по стартеру

Можно попытаться осторожно простукать чем-нибудь тяжелым по стартеру. Иногда его электроконтакты заедают и постукиванием их можно разблокировать.

При повороте ключа ничего не происходит

Если при повороте ключа автомобиль не заводится и не издает никаких звуков, необходимо удерживать ногу на педали тормоза и перевести рычаг механической коробки в нейтральное положение.

Перемещение рычага переключения передач на нейтралку иногда помогает восстановить проходимость электрического тока внутри селектора. Такие действия следует совершить несколько раз.

Раньше мы называли список семейных автомобилей, которые часто ломаются.

Также мы писали, что каждый водитель должен сделать перед поездкой в вечернее время.

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