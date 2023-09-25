"Игру в кальмара" проведут в реальной жизни: что известно о новом проекте Netflix

Первый сезон сериала "Игра в кальмара" стал самым популярным продуктом Netflix за всю историю существования компании. За первый месяц после премьеры его просмотры составили более 1,7 млрд часов. Воодушевленные таким успехом Netflix решили запустить сразу два новых проекта - второй сезон сериала и реалити-шоу, основанное на "Игре в кальмара".

Что известно об "Игре в кальмара" в реальной жизни, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Netflix в YouTube.

В ноябре 2023 года компания Netflix запускает реалити-шоу на основе "Игры в кальмара". В проекте будет участвовать 456 человек со всего мира. Все участники - старше 21 года.

Во время реалити-шоу участники будут соревноваться в различных испытаниях. Некоторые испытания - из сериала, а некоторые будут совершенно новыми. На кадрах тизера можно увидеть, что участники поднимаются по лестнице пастельных оттенков и бегут к Янг-Хи, жуткой громадной кукле, которую зрители видели в одной из серий сериала.

Победителем станет только один участник, который пройдет полностью все испытания. Его ожидает денежный приз, самый большой за всю историю проведения различных реалити-шоу - в размере 4,56 млн долларов.

"Ставки высоки, но в этой игре самая страшная судьба - вернуться домой с пустыми руками" - интригуют зрителей в Netflix.

Как отмечают организаторы реалити-шоу, все участники "Игры в кальмара" останутся целыми и невредимыми. Премьера реалити-шоу запланирована на 22 ноября 2023 года. Известно, что на данный момент запланировано уже 10 эпизодов.

Первый сезон "Игра в кальмара" вышел в 2021 году и на данный момент этот сериал является самым популярным на Netflix. В 2024 году продюсеры обещают выпустить второй сезон сериала и уже показали его тизер.