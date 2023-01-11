Шоколад снижает холестерин: врач назвала дозу, которую полезно есть каждый день

Приятная новость для любителей сладостей - исследования показали, что черный шоколад способен снизить уровень холестерина в крови. Однако не следует им злоупотреблять, поскольку получите обратное действие.

О том, как черный шоколад влияет на уровень холестерина и сколько его можно есть каждый день, сообщает ресурс Еxpress.

Какая доза шоколада снижает холестерин

Холестерин - это естественный "жир" крови, который производится в печени. Его избыток может быть опасен, поскольку он закупоривает кровеносные сосуды. Если не лечить, это может привести к таким проблемам, как сердечные заболевания и инсульты.

Некоторые продукты могут повышать уровень холестерина, а другие наоборот его снижают. Именно такие свойствами обладает черным шоколадом.

"Темный шоколад содержит высокую концентрацию сухих веществ какао, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Какао содержит большое количество флавоноидов, растительных веществ, которые полезны для здоровья человека. Флавоноиды угнетают секрецию холестерина у животных и людей", - рассказала врач Дебора Ли.

Свои слова она подтверждает результатами научного исследования.

"В мета-анализе 2011 года, который включал 10 клинических исследований, люди, регулярно евшие темный шоколад имели значительное снижение уровня общего холестерина и "плохого" холестерина, но не было выявлено влияния на уровень "хорошего" холестерина", - объяснила врач.

"Хороший" холестерин снижают общий уровень холестерина, поглощая его и перенося обратно в печень. Затем печень выводит его из организма.

"Плохой" холестерин - это то, что может накапливаться на стенках ваших кровеносных сосудов, и со временем это приводит к сужению внутренних частей сосудов.

Темный шоколад также благотворно влияет на артериальное давление и функцию эндотелия (клеточной стенки) и может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи считают, что регулярное умеренное потребление шоколада может быть полезным для сердца. Но если вы переусердствуете и съедите слишком много шоколада, эти преимущества, скорее всего, будут утрачены", - добавляет эксперт.

Врач отмечает, что важно есть в меру, поскольку темный шоколад содержит от 50 до 90 процентов какао. В нем много сахара и калорий, что способствует ожирению.

"Оптимальное количество для здоровья составляет один-два стандартных квадратика", - говорит врач.

Чтобы снизить уровень холестерина, также рекомендует есть: