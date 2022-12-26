Домашние яйца или фабричные? Чем они отличаются и какие лучше

Польза от употребления в пищу куриных яиц неоднократна уже была доказана учеными. Люди с древних времен разводили птиц и их яйца стали появляться в рационе каждый день. И сейчас они входят во многие рецепты, а также их употребляют как отдельное блюдо.

Основные мифы о фабричных яйцах

В яйцах содержатся витамины А, Д, Е, минералы и аминокислоты. И все это есть в любых яйцах, которые есть на нашем рынке. А выбор сейчас очень большой - купить яйца можно в любом магазине, на рынке. Но как же выбрать качественный продукт?

Желток качественного яйца имеет насыщенный оранжевый цвет. На самом деле это не так. Оранжевый цвет имеют желтки оплодотворенных куриных яиц. Куриное яйцо - это яйцеклетка, которую курица откладывает, независимо от того, есть в курятнике петух или нет. Если петуха нет, то яйцо не будет оплодотворенным и желток будет светлого желтого света. В оранжевом желтке 100% набор хромосом, и из него может вылупиться цыпленок.

На птицефабриках иногда специально добавляют в рацион куриц краситель, который помогает сделать желток более темным. Такое мошенничество очень распространено и проверить его можно легко. Нужно сварить яйцо и посмотреть, есть ли в желтке белая точка - будущий цыпленок. Если есть - то в яйце максимум полезных веществ.

Коричневые яйца полезнее белых. Это неправда и окрас скорлупы зависит от цвета курицы. У светлых - яйца светлые, а темных куриц - темные.

Большие яйца полезнее мелких. Размер яйца не влияет на его качество. Большие яйца несут взрослые куры, мелкие - молодые.

Сельские яйца экологически чистые. На самом деле это не так. Когда вы покупаете яйца на рынке у незнакомого фермера, то не знаете, в каких условиях живут куры, где находится ферма. Экологически чистыми яйца можно считать, если село далеко от города, от трассы и машин. Если мимо фермы ездят машины и куры клюют траву, на которой оседают выхлопные газы, то трудно говорить об экологичности.

Чем отличаются домашние яйца от фабричных

Размер. На птицефабрике куры живут в разных клетках и разделены по возрастному критерию. Поэтому легко собирать в один лоток яйца одного размера и отправлять их в магазин. На ферме курицы живут в одном курятнике. Поэтому собрать одинаковый лоток получится, если ферма большая. Но и в таком случае - это сложно.

Форма. Все яйца, которые отличаются от стандарта, на фабрике считают "браком" и утилизируют. Но на ферме такое бывает редко, и домашние яйца могут попадаться любой формы.

Скорлупа. У фабричных она более гладкая, а у сельских - шероховатая и имеет сколы.

Внешний вид. На птицефабриках куры живут в стерильных условиях. Поэтому послед с яйцами не контактирует. А грязь на них совсем не попадает. А на фермах таких условий достичь невозможно. Курица по своей природе нечистоплотное создание, поэтому на домашних яйцах бывает грязь, остатки последа и даже кусочки травы.

Однородностью желтка. Подкрашивание желтка практикуется на фабриках. Поэтому желтки фабричных куриц имеют насыщенный оранжевый цвет. Или неоднородный цвет - если курица плохо переносит краситель. У сельских курей в пище нет красителей, поэтому цвет желтка будет ровным.

Запах. Курицы всеядные и этим пользуются владельцы птицефабрик - их кормят не только зерном, но и дешевой рыбой. Поэтому яйца таких куриц могут иметь рыбный запах и привкус. В рацион сельских куриц входит растительная пища и их яйца имеют нейтральный запах.

Цена. Качественный товар стоит всегда дороже, поэтому сельские домашние яйца всегда дороже фабричных.

Какие яйца стоит покупать?

Однозначно, стоит отдать предпочтение сельским яйцам. Но стоит познакомиться с фермером и всегда покупать яйца только у него. По возможности узнать, продает ли он остатки своих продуктов или у него запущен бизнес.

Стоит помнить, что зимой купить качественные яйца сложнее, чем летом. Зимой куры несутся хуже, соответственно в селах лишних яиц не продажу нет или их совсем мало.