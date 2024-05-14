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Нежный и вкусный меренговый рулет от Эктора из "МастерШеф": готовится очень легко (видео)

Вторник 14 мая 2024 09:16
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Нежный и вкусный меренговый рулет от Эктора из "МастерШеф": готовится очень легко (видео) Как делать меренгу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить меренговый рецепт с клубникой. Вы сможете сделать простой и вкусный десерт, который отлично подойдет как для праздника, так и на каждый день.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), звезда "МастерШеф" снял пошаговый рецепт на видео и разместил его на своей странице в Instagram.

Как приготовить меренговый рулет.

"Он легко готовится дома из доступных ингредиентов. Очень нежный и безумно вкусный, этот рулет точно придется по душе всем любителям сладенького и станет украшением праздничного стола!" - рассказал о десерте Хименес-Браво.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 граммов яичных белков

  • 120 граммов сахарной пудры

  • 5 граммов лимонного сока

  • 30 граммов кукурузного крахмала

  • 100 граммов сахара

  • 350 граммов свежей клубники

  • щепотка соли

  • 60 граммов сливок 33% жирности

  • 300 граммов крем-сыра

Начнем приготовление. Взбивайте белки миксером, добавляйте щепотку соли. Когда вы увидите, что белки начали образовывать белую пену, постепенно добавляйте сахар и 100 граммов пудры, крахмал и лимонный сок. Не переставайте взбивать массу, всыпайте все порционно, ложками.

Когда белки взобьются до твердых пиков - выкладывайте их на пергамент и противень. Разровняйте массу, чтобы она была плоской. Выпекайте меренгу в разогретой до 130 градусов духовке примерно 40 минут.

В это время займитесь кремом. Смешайте крем-сыр со сливками и 20 г сахарной пудры. Масса должна стать однородной. Отдельно нарежьте мелкими кусочками клубнику.

Нежный и вкусный меренговый рулет от Эктора из &quot;МастерШеф&quot;: готовится очень легко (видео)

Как смазать меренгу кремом (скриншот)

Готовую меренгу переверните на сторону пергамента, осторожно снимите бумажную "пленку". Затем смажьте запеченные белки кремом, а сверху выкладывайте клубнику. А дальше сворачивайте меренгу рулетом, как показано на видео.

Но это еще не вск. Заверните десерт в пищевую пленку и положите его на несколько часов в холодильник. После этого подавайте меренгу на стол, предварительно ее можно украсить.

Как приготовить меренгу с клубникой - видео от Эктора

Напомним, на днях мы уже рассказывали, как приготовить салат "минутка" с тунцом.

Кроме того, недавно Эктор из "МастерШеф" показал, как готовить невероятный медовик с вишней.

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МастерШеф Эктор Хименес-Браво Рецепты Выпечка
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