Что приготовить из остатков с праздничного стола? Идеи, чтобы ничего не выбрасывать

После празднования Пасхи холодильник часто "трещит" от вкусностей, а хозяйки не знают, как удачно использовать остатки. Существуют способы, которые помогут превратить паску, пасхальные яйца и ветчину в новые аппетитные блюда.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые часто остаются после Пасхи.
Вареные яйца лучше долго не хранить в холодильнике. Из них можно приготовить такие блюда:
Из паски можно приготовить очень вкусные блюда. Вам понадобятся именно подсохшие паски, не зачерствевшие до окаменелости и ни в коем случае не заплесневевшие.
Сухари
Нужно нарезать паску на квадратные кусочки среднего размера и выложить на противень. Далее разогреть духовку до 100°C и выключить ее, отправив противень с кусочками подсыхать. Такие вкусные сухари прекрасно подойдут к чаю или кофе.
Французские тосты или пудинг
Куски паски обжарить на сливочном масле в яйце и молоке. Есть такие тосты можно утром с чаем.
Чтобы приготовить пудинг, паску нужно нарезать, смешать с яйцами, молоком, сахаром, изюмом и запечь в духовке.
Пирожное "картошка"
Паска идеально подходит для создания пирожного "картошка". Нужно всего лишь измельчить пасочку, добавить сахарной пудры, какао и перемешать все, чтобы получились аппетитные шарики.
Часто после празднования остаются кусочки мяса, колбасы и ветчины. Из них также можно приготовить множество блюд, а именно:
Из таких продуктов прекрасно получатся заправки для салатов - нужно добавить их к сметане или майонезу.
Если вы планируете мариновать шашлык или любое другое мясо, то можно сделать пикантные соусы.
Зеленый соус (например песто)
Взбейте в блендере любую зелень (даже смешанную), чеснок, орехи (грецкие или семена), сок лимона, масло, немного сыра. Так вы получите ароматный соус к мясу, макаронам или хлебу.
Суп
Если есть щавель или шпинат, то можно сварить бульон, добавить картофель, морковь, вареное яйцо, щавель. Получится идеальный весенний суп.
Также можно приготовить крем-суп из шпината или петрушки. Для этого нужно протушить зелень с луком, добавь немного сливок и измельчи все блендером.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Cookpad и Good food.