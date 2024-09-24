Что приготовить из баклажанов? 5 интересных рецептов от Евгения Клопотенко

Теплый салат с баклажанами

Салаты не всегда подаются холодными, в этом убеждает Евгений Клопотенко. Они могут быть своеобразной «подушкой» под мясо или рыбу, поэтому иногда подаются теплыми.

Именно салат с баклажанами и помидорами смакуют в теплом виде. Повар уверяет, что блюдо очень ароматное и вкусное даже без мясных или рыбных добавок.

Ингредиенты

700 г баклажанов (2 средних)

2 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

1 сладкий перец

2-3 помидора

1/2 ч. л. кориандра

1/2 ч. л. хмели-сунели

1/2 шт. красного лука

2 ст. л. горчицы в зернах

Способ приготовления

Баклажаны помойте, почистите от кожуры и порежьте прямоугольными кусочками до 1 см толщиной. Обжарьте их на 2 ст. л. растительного масла в течение 3-5 мин и посолите по вкусу. Сладкий перец порежьте соломкой и добавьте к баклажанам. Жарьте еще 5 мин. Порежьте помидоры на кусочки и добавьте к овощам. Также добавьте кориандр, хмели-сунели и перемешайте. Овощи выложите в глубокую тарелку, добавьте порезанный соломкой красный лук и заправьте 2 ст. л. горчицы в зернах.

Тушеные баклажаны с грибами

Если вам нравятся простые в приготовлении блюда, то тушеные баклажаны с грибами точно для вас. Но, несмотря на это, они еще поражают насыщенным и интересным вкусом. Баклажаны придают блюду легкую текстуру, а грибы насыщают ароматом и добавляют питательности.

Клопотенко говорит, что этот рецепт подходит как для приготовления полноценного обеда или ужина, так и гарнира.

Ингредиенты

400 г баклажанов

1 луковица

300 г шампиньонов или вешенок

2 зубчика чеснока

3 ст.л. растительного масла

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. кориандра

Способ приготовления

Баклажаны вымойте и нарежьте четверть кольцами. Почистите луковицу и нарежьте четверть кольцами. Грибы нарежьте начетверо, а чеснок пропустите через пресс. Разогрейте сковороду и налейте растительное масло. Обжарьте баклажаны и лук в течение 2-3 минут, затем добавьте к ним грибы и чеснок. Жарьте блюдо в течение 20 минут, иногда помешивая. Добавьте соль, кориандр и тушите в течение 2-3 минут. Подавать блюдо горячим, добавив укроп или лимонный сок по желанию.

Баклажаны пармиджано

Это блюдо очень похоже на лазанью своими итальянскими нотками. Однако в нем нет мяса, поэтому понравится даже вегетарианцам. Баклажаны готовятся с сыром, соусами и ароматными специями. Если хочется вкусов Италии, вам следует попробовать это блюдо.

Ингредиенты

800 г баклажанов

1/2 ч. л. соли

5-6 ст. л. растительного масла

450 г томатов пелати

2 ст.л. томатной пасты

1 зубчик чеснока

1/2 ч. л. орегано

1/3 ч. л. сахара

200 г моцареллы

50 г пармезана

Способ приготовления

Баклажаны промойте и нарежьте слайсами вдоль. Присолите их и дайте немного постоять. Включите духовку разогреваться до 190 градусов. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до румяности с двух сторон в течение 3-4 минут с каждой. Добавляйте растительное масло, когда оно будет впитываться в баклажаны.

Перебейте томаты пелати в блендере, добавьте томатную пасту, измельченный чеснок, орегано и сахар. Перемешайте и проварите 2-3 минуты на среднем огне. Натрите моцареллу и пармезан в разные емкости. В керамическую форму для выпечки размером примерно 22 на 23 см выложите слоями баклажаны, томатный соус, моцареллу, затем снова пока не используете все ингредиенты. На верхний слой не кладите моцареллу.

Запекайте баклажаны 20 минут. Затем достаньте их, посыпьте натертым пармезаном и допеките еще 10 минут. Подавайте блюдо горячим.

Рулетики из баклажанов с корейской морковью

Клопотенко советует не забывать о рулетиках из баклажанов, потому что в них можно интересно сочетать продукты. А еще они очень вкусные, симпатичные и простые в приготовлении. К тому же, шеф-повар утверждает, что именно рулетики помогут вам не портить продукты. Например, приготовили много моркови по-корейски, а есть ее уже невмоготу. На помощь приходит рецепт рулетиков из баклажанов и корейской моркови.

Ингредиенты

2 баклажана (примерно 450-500 г)

4 ст. л. растительного масла для жарки

280-300 г моркови по-корейски

Способ приготовления

Баклажаны помойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими продольными полосками. У вас получится примерно 14-15 ломтиков. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте первую партию баклажанов с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые баклажаны выкладывайте на тарелку застеленную бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир. Затем обжарьте вторую часть баклажанов. Выложите на каждый ломтик из более толстого края примерно 15-20 г моркови и закрутите, формируя рулетики.

Баклажаны в аджике

Чтобы на зиму сохранить вкусы и цвета овощей, Клопотенко предлагает объединить их в банке. Именно это позволяет сделать рецепт пикантных баклажанов в аджике. Блюдо универсальное, ведь подходит как соус к мясу и гарнирам, так и начинка для сэндвичей.

Шеф-повар уверяет, что даже привычное картофельное пюре сыграет новыми красками, если соединить его с баклажанами в аджике.

Ингредиенты

6 шт. томатов сливок

3 шт. сладкого перца

6 зубчиков чеснока

2 шт. острого перца

6 шт. маленьких баклажанов

200 мл растительного масла

3 ст. л. сахара

100 мл уксуса столового 9%

2 ст. л. соли

3 лавровых листа

7 горошин перца

Способ приготовления

Подготовьте овощи: хорошо помойте и высушите бумажным полотенцем, томаты разрежьте пополам, перец очистите от семян и плодоножки. Томаты, сладкий перец и острый перец перекрутите сквозь мясорубку. Баклажаны нарежьте кружочками (толщиной 1,5 см) и немного посолите. Перекрученную смесь перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте к ней нарезанные баклажаны, соль, растительное масло, сахар, лавровые листья и горошинки перца. Перемешайте и варите на небольшом огне в течение 15 минут.

Выжмите до овощной массы чеснок и налейте уксус. Перемешайте и варите в течение 5 минут. Простерилизуйте банки и крышки. Разлейте баклажаны с аджикой в стерилизованные банки и закрутите крышки. Дайте банкам остыть, а затем переставьте в прохладное темное место.