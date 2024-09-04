Хрустящие квашеные огурцы на зиму: как приготовить вкусную соленую закуску

Квашеные огурцы - одни из самых популярных овощей на зиму среди украинцев. Кроме того что такие овощи могут быть отдельной закуской, их нередко добавляют в другие блюда.

О том, как заквасить огурцы на зиму, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для приготовления квашеных огурцов

Для того чтобы заквасить огурцы на зиму, нужны такие продукты на банке объемом в 1 л.

вода - 0,7 л

огурцы - 500-600 г;

соль - 30-60 г;

красный перец - по вкусу;

хрен - 40-50 г;

чеснок - 3-4 зубчика;

укроп - 1 зонтик;

листья хрена - 1 листок;

листья винограда - 1-3 листа;

листья смородины - 4-6 листьев;

листья вишни - 3-5 листьев.

Если вы используете большую банку, увеличьте количество ингредиентов в соответствии с объемом.

Как солить огурцы на зиму

Огурцы для заквашивания можно использовать как домашние, так и магазинные, разные по размеру. Главное, чтобы овощи были жесткие, без повреждений и не слишком горькие. Надкусывать каждый огурец не надо, достаточно отведать один из урожая - его можно сразу съесть или использовать для салата.

Перед закладкой в банк огурцы нужно помыть. Иногда советуют замочить овощи в глубокой миске на 2-3, но это не обязательно.

Однако залить огурцы на небольшое количество времени водой все же можно - тогда всплывут испорченные овощи, которые необходимо отловить и выбросить. После замачивания огурцы снова необходимо тщательно промыть и подождать, пока они обсохнут.

Также промойте хрен, укроп и листья, разложите ингредиенты для квашеных огурцов на полотенце, чтобы убрать влагу. Затем необходимо почистить чеснок и хрен.

Квасить огурцы можно в бочках и банках, предварительно обязательно простерилизовав последние. Также нужно простерилизовать крышки для банок, чтобы не испортить закуску.

На дно банок выложите укроп вместе со стеблем. Затем нужно сделать подушку для огурцов из части листьев. Зубчики чеснока необходимо разрезать пополам, а хрен - на небольшие кусочки, после чего положить четверть кусочков в банку.

Плотно выложите 2-3 слоя огурцов, однако не стоит пытаться вместить как можно больше сразу - так можно повредить овощи. Снова выложите слой составляющих, а на него - огурцы.

Когда все составляющие закончатся, добавьте красный и. по желанию, черный перец-горошек. Также можно использовать стручковый перец, помыв его перед добавлением к огурцам.

В кастрюле прокипятите воду. Если огурцов много, лучше сразу взять больше воды для рассола. Важно соблюдать пропорции соли и воды, чтобы получить нужную концентрацию.

Как квасить огурцы (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа рецепти)

Подождите, пока вода не станет комнатной температуры, а затем размешайте в ней соль. Хотя горячий рассол также используют, с ним готовят слабосоленые огурцы, для квашеных нужна охлажденная жидкость.

Залейте рассол в банке так, чтобы жидкость полностью покрывала все продукты - иначе могут образовываться бактерии. После этого закройте банки стерильными крышками и перенесите в прохладное место.

Лучше сразу ставить банки в какие-нибудь сосуды или на полотенца - во время брожения рассол будет подниматься, так что может вытекать из-под крышки.

Квашеные огурцы меняют цвет в рассоле (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа рецепти)

Когда огурцы изменят свой цвет, они числятся готовыми. Тогда хранить квашеные огурцы можно в холодильнике.