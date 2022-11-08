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Вот что нужно положить в машинку во время стирки обуви: будет как новая

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Вторник 08 ноября 2022 22:03
Вот что нужно положить в машинку во время стирки обуви: будет как новая Как нужно стирать обувь в машинке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Грязную обувь можно чистить разными способами. Однако легче и быстрее положить ее в стиральную машинку, особенно если нет сил и времени для борьбы с грязью. Чтобы оно было идеально чистым, стоит кое-что положить в барабан.

Об этом пишет SantePlus.

Что нужно положить в стиральную машину

Чтобы не повредить обувь и машину, перед стиркой нужно положить полотенце в барабан. Для этого вам нужно будет выполнить следующие действия:

  • Прежде чем помещать обувь в стиральную машину, необходимо ознакомиться с инструкцией на этикетке;
  • Тщательно очистите обувь снаружи с помощью чистой щетки или тряпки, чтобы удалить грязь;
  • Снимите шнурки, так как они могут повредить обувь;
  • Возьмите большое полотенце и заверните в него обувь. Во время стирки ваша обувь вертится и дерется о барабан машины. Полотенце поможет смягчить удары;
  • Выберите кратчайший цикл стирки и выключите функцию отжима.

Отметим, что обувь следует стирать при температуре 30 градусов, чтобы цвета не расплывались.

Также нужно избегать перегрузки стиральной машины. Одновременная стирка нескольких ботинок может привести к повреждению всего прибора.

К тому же лучше использовать жидкое моющее средство, ведь порошок может не полностью раствориться.

Какую обувь нельзя стирать в машине

Машинную стирку выдержат только кроссовки из полиэстера.

Туфли на каблуке, кожаная обувь и босоножки нельзя стирать в машине. Также если на обуви есть бусинки или еще какие-то украшения, то нельзя его класть в стиральную машину.

Ранее мы сообщали, как защитить обувь от промокания и грязи.

Также мы писали о действенных лайфхаках, которые помогут быстро высушить обувь.

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