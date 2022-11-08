Вот что нужно положить в машинку во время стирки обуви: будет как новая

Грязную обувь можно чистить разными способами. Однако легче и быстрее положить ее в стиральную машинку, особенно если нет сил и времени для борьбы с грязью. Чтобы оно было идеально чистым, стоит кое-что положить в барабан.

Что нужно положить в стиральную машину

Чтобы не повредить обувь и машину, перед стиркой нужно положить полотенце в барабан. Для этого вам нужно будет выполнить следующие действия:

Прежде чем помещать обувь в стиральную машину, необходимо ознакомиться с инструкцией на этикетке;

Тщательно очистите обувь снаружи с помощью чистой щетки или тряпки, чтобы удалить грязь;

Снимите шнурки, так как они могут повредить обувь;

Возьмите большое полотенце и заверните в него обувь. Во время стирки ваша обувь вертится и дерется о барабан машины. Полотенце поможет смягчить удары;

Выберите кратчайший цикл стирки и выключите функцию отжима.

Отметим, что обувь следует стирать при температуре 30 градусов, чтобы цвета не расплывались.

Также нужно избегать перегрузки стиральной машины. Одновременная стирка нескольких ботинок может привести к повреждению всего прибора.

К тому же лучше использовать жидкое моющее средство, ведь порошок может не полностью раствориться.

Какую обувь нельзя стирать в машине

Машинную стирку выдержат только кроссовки из полиэстера.

Туфли на каблуке, кожаная обувь и босоножки нельзя стирать в машине. Также если на обуви есть бусинки или еще какие-то украшения, то нельзя его класть в стиральную машину.