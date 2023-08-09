Что нужно сделать, чтобы в доме всегда водились деньги

Часто бывает так, что даже имея хорошую работу и зарплату денег все равно не хватает. Виной быстрого ухода денег из дома является неправильное отношение к средствам. В частности, их нужно правильно хранить.

Не храните деньги в хаосе

Согласно приметам, деньги любят порядок и чистоту, поэтому не храните их в грязных кошельках, разбросанными по карманам и сумкам или под подушкой.

Следует выбрать правильное место для их хранения. Например, можно использовать хороший ящик или сейф. Также регулярно убирайте и протирайте место хранения денег, чтобы оно не пылилось и не засорялось.

Не считайте деньги на ночь

Приметы объясняют, что деньги не любят тьму и тишину, поэтому не считайте их на ночь или при плохом освещении. Это может привести к тому, что деньги уйдут от вас или доставят вам неприятности.

Лучше считайте деньги утром или днем, при хорошем свете и хорошем настроении. Также не считайте чужие деньги или купюры, которые вы должны отдать. Это может привести к конфликтам или потере доверия.

Не жалейте деньги на благотворительность

Деньги любят щедрость и благодарность, поэтому не жалейте их на благотворительность или подарки.

Если придерживаться этого, деньги могут вернуться к вам в большем количестве или принесут вам удачу и счастье.

Делайте подарки себе

Если не получать радости от денег - они приходить не будут. Поэтому не забывайте о своих потребностях.

Будь то даже небольшие сюрпризы в виде любимого пирожного или шоколадки, но они должны быть регулярными и вас радовать.

К слову, если хотите, чтобы финансовый поток рос - объемы покупок для себя тоже должны расти.

Поддерживайте порядок в доме

Финансовые потоки очень плохо циркулируют, если дома постоянный беспорядок, разбросанные вещи и присутствует множество старых ненужных вещей. Мусор, сломанная мебель, рваная одежда, разбитая посуда - все это может привести к серьезному снижению удачи.