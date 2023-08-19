Что нужно сделать перед завтраком: пять ритуалов для удачного дня

Утро - это самая важная часть дня, ведь именно от нее зависит ваше настроение, уровень энергии, продуктивность и куча других факторов. Для того чтобы правильно настроиться на день, можно каждый день выполнять некоторые несложные ритуалы.

Какие из них наиболее эффективны - подробнее читайте в материале Styler.

Выпейте воды

Во время сна организм обезвоживается, поэтому важно восполнить водный баланс. Кроме того, стакан воды пробуждает желудочно-кишечный тракт, и тогда ему легче переварить завтрак.

Отдавайте предпочтение теплой воде комнатной температуры. Но лучше не пейте воду с лимоном, медом или другими ингредиентами, ведь это резкий скачок сахара в крови и повышение кислотности.

Сделайте зарядку

Легкие упражнения или растяжка окажут положительное влияние на кровообращение утром, помогут быстрее взбодриться, получить новый заряд энергии и пробудить тело.

К тому же растяжка стимулирует парасимпатическую нервную систему, способствующую спокойствию и расслаблению. По этой причине полезно делать растяжку перед сном, чтобы лучше заснуть и восстановиться после рабочего дня.

Медитируйте

Медитация или практика осознанности помогает повысить уровень кислорода в организме и улучшить кровообращение. Такие практики настраивают вас на позитив и могут уменьшить потребность в дополнительных источниках энергии.

Если у вас нет опыта медитации, тогда просто сядьте в тишине, закройте глаза и фокусируйтесь на разных частях тела, дыхании, звуках, при этом старайтесь не обращать внимание на рой мыслей в голове.

Чтобы упростить эту задачу, включите медитации на YouTube или загрузите мобильное приложение. Обычно такие практики сопровождаются приятной музыкой и голосом.

Почистите зубы

Звучит банально и очевидно, но это базовое правило гигиены, которое не следует игнорировать. Кроме того, такие рутинные ежедневные ритуалы дают мозгу сигнал, что пора пробуждаться.

Сделайте запись в дневнике

Если вы ведете дневник со своими мыслями, делайте в нем записи с утра. Сосредоточьтесь, возьмите ручку и пишите. Важно делать это именно на бумаге и от руки, ведь так включаются в работу разные участки мозга.

Это можно считать практикой осознанности, так как для записей вам нужна концентрация. После такого ритуала вы быстро почувствуете энергию, ведь мозг уже начал образовывать новые нейронные связи.

Сделав эти пять простых ритуалов, приступайте к питательному завтраку и утренней чашке чая или кофе.