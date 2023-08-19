Що потрібно зробити перед сніданком: п'ять ритуалів для вдалого дня

Ранок - це найважливіша частина дня, адже саме від неї залежить ваш настрій, рівень енергії, продуктивність і купа інших факторів. Для того, щоб правильно налаштуватися на день, можна щодня виконувати деякі нескладні ритуали.

Які з них є найефективнішими - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Випийте води

Під час сну організм людини зневоднюється, тому важливо поповнити водний баланс. Крім того, склянка води пробуджує шлунково-кишковий тракт, і тоді йому легше перетравити сніданок.

Віддавайте перевагу теплій воді кімнатної температури. Але краще не пийте воду з лимоном, медом чи іншими інгредієнтами, адже це різкий стрибок цукру у крові та підвищення кислотності.

Зробіть зарядку

Легкі вправи чи розтяжка позитивно вплинуть на кровообіг зранку, допоможуть швидше збадьоритися, отримати новий заряд енергії та пробудити тіло.

До того ж розтяжка стимулює парасимпатичну нервову систему, яка сприяє спокою та розслаблення. З цієї ж причини корисно робити розтяжку перед сном, щоб краще заснути та відновитися після робочого дня.

Помедитуйте

Медитація чи практика усвідомленості також допомагає підвищити рівень кисню в організмі та покращити кровообіг. Такі практики налаштовують вас на позитив та можуть зменшити потребу в додаткових джерелах енергії.

Якщо у вас немає досвіду медитації, тоді просто сядьте в тиші, заплющте очі та фокусуйтеся на різних частинах тіла, диханні, якихось звуках, при цьому намагайтеся не звертати увагу на рій думок у голові.

Для того, щоб спростити собі цю задачу, увімкніть медитації на YouTube чи завантажте мобільний застосунок. Зазвичай такі практики супроводжуються приємною музикою та голосом.

Почистьте зуби

Звучить банально та очевидно, але це базове правило гігієни, яке не варто ігнорувати. Крім того, такі рутинні щоденні ритуали дають мозку сигнал, що пора пробуджуватися.

Зробіть запис у щоденнику

Якщо ви ведете щоденник зі своїми думками, робіть у ньому записи зранку. Зосередьтеся, візьміть ручку та пишіть. Важливо робити це саме на папері та від руки, адже так вмикаються в роботу різні ділянки мозку.

Це також можна вважати практикою усвідомленості, тому що для записів вам потрібна концентрація. Після такого ритуалу ви швидко відчуєте енергію, адже мозок уже почав утворювати нові нейронні зв'язки.

Зробивши ці п'ять простих ритуалів, приступайте до поживного сніданку та ранкової чашки чаю чи кави.