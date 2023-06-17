6 ошибок в завтраке, которые приводят к проблемам со здоровьем: вы тоже так делаете

Завтрак является очень важным приемом пищи, ведь он "задает" тон на весь день. Именно ошибки во время утреннего приема пищи могут привести к негативным последствиям.

О том, какие ошибки и продукты на завтрак могут привести к проблемам со здоровьем, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Кофе

Кофе натощак повышает уровень кортизола (гормона стресса). Также может возникнуть чувство тревожности. К тому же этот напиток повышает кислотность желудка, что может привести к язвам и гастритам.

Каши быстрого приготовления

Переработанные злаки - это всего-навсего быстрые углеводы, которые повышают уровень сахара в крови. Позавтракав подобными кашами, вы можете иметь повышенный аппетит весь день, таким образом возникает вероятность переедания.

Бутерброды с колбасой и сыром

Колбасы и белый хлеб - это "пустые" продукты с высокой калорийностью. Белый хлеб или батон - это быстрый углевод, а колбаса и промышленный сыр - это продукты, богатые консервантами и красителями.

К тому же они практически не имеют достаточное количество питательных веществ, нужных для организма: белки, жиры, витамины и минералы. Такой завтрак не принесет никакой пользы вашему организму.

Сладкие гранолы и выпечка

Гранола, мюсли, хлопья из кукурузы с добавлением сахара, готовая выпечка - это быстрые углеводы которые через полчаса превратятся в организме в глюкозу и через короткий промежуток времени вы снова захотите есть.

Свежевыжатые фруктовые соки

Фреш из фруктов - это сок без пищевых волокон, превращающийся в концентрат чистого сахара и фруктозы в стакане.

Сок на голодный желудок перегружает пищеварительную систему и может нарушить баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, что может в будущем привести к гастриту.

Не завтракать совсем

Завтрак помогает зарядиться энергией для будущего дня, поэтому пропуская его, вы теряете необходимый заряд бодрости. Также это увеличивает вероятность того, что вы будете переедать вечером, что может привести к появлению лишнего веса.