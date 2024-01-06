Как составить финансовый план на 2024 год и реализовать его: три правила от эксперта

Для того чтобы вы могли без денежных потерь пережить следующий год, вам нужно уже сейчас грамотно все спланировать. Финансовый план должен учитывать ваши цели, расходы и доходы, а также стратегию инвестирования.

О том, как правильно составить финансовый план на 2024 год, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Четко пропишите свои финансовые цели

"Определите, чего вы действительно хотите в финансовом плане. Например, стать богатым через 5 лет - это не цель. Получать пассивный доход через 5 лет в размере 50 тыс. грн в год - это цель. Или купить машину - это не цель. А вот накопить 500 тыс. грн через 3 года на новую машину - это правильная цель", - объясняет эксперт.

Для начала нужно прописать все ваши цели: краткосрочные и долгосрочные, маленькие и большие. А затем выставить приоритетность из тех средств, которые вы можете выделять на эти цели. Обычно долгосрочные идут на первом месте, а затем краткосрочные. Пример: поездка за границу - краткосрочная, пассивный доход на пенсии - долгосрочная.

Подсчитайте доходы и расходы

"Теперь необходимо посчитать ваши доходы и расходы. Доходы должны быть больше затрат. Если это не так, то увеличивайте доходы и оптимизируйте расходы. Расходы лучше распределять на ежемесячные мелкие расходы и разовые большие - например, страховка и т. д.", - советует Рудевич.

Определите стратегию для инвестиций

Далее определяете срок для инвестирования - время, необходимое для достижения ваших целей. Как правило, горизонт определяется из расчета средней доходности 8-10% годовых в долларах. Для этого вам нужно сосчитать ваши активы и наложить все это на ваши цели.

Определите инструменты инвестирования: будь-то портфель агрессивного роста - высокий риск и большая доходность, обычно это низколиквидные ценные бумаги молодых компаний, но с мощным потенциалом роста, или это будет портфель сбалансированного роста, в котором сочетаются характеристики других видов портфелей. Часто именно на этом этапе необходима помощь практикующего специалиста.

"Еще одно очень важное правило: до окончания вашего горизонта инвестирование большая часть ваших активов должна быть перемещена в консервативные инвестиционные инструменты - банковский депозит или облигации", - объясняет финансист.