Что посадить в теплице после помидоров и огурцов, чтобы не истощить землю

Выращивание овощей в теплице позволяет получать стабильный урожай, но неправильный подбор культур может истощить почву и способствовать развитию болезней. Помидоры имеют свои особенности потребления питательных веществ, поэтому после них лучше сажать определенніе культуры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о растениях, которые помогу поддержать баланс в теплице и продлить использование ее площади без вреда для почвы.

Зачем нужен севооборот в теплице

Выращивание одних и тех же культур на одном месте из года в год истощает почву, что снижает урожайность и повышает риск заболеваний растений. Чтобы поддерживать плодородие земли, важно правильно чередовать культуры, выбирая растения с разными питательными потребностями.

После помидоров и огурцов стоит обратить внимание на растения, которые обогащают землю или имеют минимальные требования к почве. Удачный выбор поможет не только сохранить структуру почвы, но и улучшить ее качество для будущих посадок. Севооборот в теплице способствует снижению количества вредителей и патогенов, накапливающихся в земле.

Важно также учитывать уровень освещения, температуру и влажность, ведь они влияют на рост новых культур. Соблюдение этих рекомендаций позволит эффективно использовать теплицу и получать урожай даже осенью.

Бобовые культуры

После томатов и огурцов отличным вариантом для теплицы станут бобовые культуры, которые обогащают землю азотом.

Горох, фасоль и бобы не только улучшают качество почвы, но и обеспечивают дополнительный урожай полезных продуктов. Они имеют глубокую корневую систему, что помогает разрыхлять землю и улучшать ее структуру.

Бобовые быстро растут, не требуют большого количества удобрений и могут служить сидератами для следующего сезона. К тому же, они являются естественной защитой от некоторых почвенных вредителей, которые поражают пасленовые культуры.

Стоит лишь учитывать, что фасоль не любит чрезмерного полива, а горох лучше растет при умеренной температуре. Для максимального эффекта можно сочетать разные виды бобовых, чередуя их между собой. Высевание бобовых в теплице - это простой способ подготовить землю к новому сезону без химических подкормок.

Бобовые растения обогащают землю азотом (фото: Freepik.com)

Листовая зелень

Листовая зелень является отличным вариантом для посадки после сбора основного урожая, поскольку она быстро растет и не истощает почву.

Укроп, петрушка, кинза, руккола и салаты созревают за несколько недель и не требуют интенсивного ухода. Эти культуры хорошо переносят короткий световой день и могут расти даже в прохладных условиях. Зелень способствует улучшению структуры почвы, а ее остатки можно использовать как органическое удобрение.

Кроме того, некоторые виды зелени, например, руккола и укроп, имеют фитонцидные свойства, что помогает обеззараживать почву. Регулярный посев зелени в теплице позволяет обеспечить себя свежими витаминами даже в холодное время года. Она также помогает удерживать влагу в почве и предотвращает ее уплотнение.

Сидераты

Сидераты - это растения, которые специально выращивают для восстановления почвы и уничтожения вредителей. Наиболее популярными сидератами для теплицы являются горчица, фацелия, люпин, редька масличная и рожь. Они быстро наращивают зеленую массу, которую можно запахать в землю, обогащая ее органическими веществами.

Некоторые сидераты, например, горчица, способны подавлять развитие грибковых инфекций и нематод, остающихся после выращивания помидоров. Посев сидератов осенью помогает улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой и насыщенной полезными элементами.

Кроме того, они предотвращают вымывание питательных веществ из почвы, что особенно важно в теплицах. Чтобы достичь наилучшего эффекта, сидераты нужно вовремя скашивать и заделывать в землю.

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