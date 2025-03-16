Что посадить рядом с клубникой, чтобы собрать максимум ягод

Клубника - одна из самых популярных и желанных ягод на огородах, но для того, чтобы получить хороший и здоровый урожай, необходимо правильно подобрать растения-соседи. Выбор "правильных" растений рядом с клубникой позволяет создать идеальные условия для ее роста.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как некоторые культуры могут стимулировать рост клубники, помогать бороться с вредителями, улучшать почву или даже предотвращать развитие болезней.

Почему важно выбрать соседей для клубники

Правильный выбор соседей для клубники является ключевым фактором для обеспечения ее здоровья и высокого урожая. Опытные огородники знают, что некоторые растения могут не только защищать клубнику от вредителей и болезней, но и создавать оптимальные условия для ее развития.

Выбор правильных партнеров для клубники помогает сохранить урожай, повысить его качество и избежать проблем с инфекциями или вредителями. В частности, учет таких факторов, как совместный рост, влияние на почву и способность отпугивать вредных насекомых, позволяет создать здоровую и продуктивную грядку.

Одним из важных аспектов совместимости растений является их способность помогать друг другу в борьбе с вредителями. Также стоит обратить внимание на то, чтобы соседи не соревновались за воду и питательные вещества.

Растения, которые хорошо сосуществуют с клубникой, могут дополнять друг друга, улучшая условия роста и уменьшая риски для здоровья растений.

Правильные растения могут защитить клубнику от вредителей (фото: Freepik.com)

Идеальные соседи для клубники

Чеснок и лук

Чеснок является одним из самых популярных соседей для клубники. Он не только не мешает клубнике развиваться, но и отпугивает таких вредителей, как тля, паутинный клещ и долгоносик. Важно, что чеснок выделяет в почву соединения серы, которые снижают риск грибковых инфекций.

Вообще, лук также хорошо сочетается с клубникой и может быть посажен между рядками, помогая бороться с мелкими вредителями и способствуя хорошему развитию растений.

Бархатцы

Бархатцы - еще один замечательный вариант для соседства с клубникой. Их ароматные цветки не только добавляют декоративности, но и помогают отпугивать долгоносика, а также выделяют фитонциды, которые подавляют распространение серой гнили.

Важно выбирать низкорослые сорта бархатцев, чтобы они не затеняли клубнику, ведь это растение нуждается в большом количестве солнца. Кроме того, бархатцы способны отпугивать слизней, но для этого их следует располагать по периметру грядки, создавая барьер, который привлекает слизней к себе.

Укроп

Укроп - не только вкусная трава для кухни, но и отличный союзник для клубники. Его цветки привлекают мякотелок, насекомых, которые поедают яйца вредителей и личинок. Мякотелки не вредят самому растению, поэтому их присутствие только положительно влияет на развитие клубники, снижая количество вредителей.

Важно лишь не забывать, что укроп требует солнца и пространства для своего роста, поэтому лучше сажать его подальше от густых кустов клубники.

Базилик

Базилик - это не только ароматная специя, но и замечательный природный защитник клубники. Его запах отпугивает долгоносика, что делает базилик идеальным партнером для клубники.

Кроме того, базилик может привлекать полезных насекомых, таких как пчелы, способствующих опылению. Это растение можно выращивать рядом с клубникой, не беспокоясь о его влиянии на развитие ягод. Базилик также не требует большого количества места и хорошо растет в условиях ограниченного пространства.

Бобовые

Другим хорошим партнером для клубники являются бобовые растения, которые насыщают почву азотом. Это важный элемент для клубники, поскольку азот стимулирует ее рост и улучшает развитие кустов.

Бобовые не дают избытка азота, поэтому не нужно переживать о его избыточном количестве в почве. Их лучше сажать с северной стороны, чтобы высокие растения не затеняли клубничные кусты. Они хорошо работают как естественные подкормки, если вы забыли о дополнительных удобрениях.

Вас может заинтересовать