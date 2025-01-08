Что посмотреть, если нравится "Игра в кальмара": топ-5 фильмов и сериалов

После ошеломляющего успеха "Игры в кальмара" многие зрители начали искать похожие ленты, которые сочетают напряжение, драму и неожиданные сюжетные повороты.

Если вы в восторге от атмосферы жестоких испытаний и психологических игр - РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку фильмов и сериалов, которая поможет найти новые впечатления.

3% (2016)

Бразильский научно-фантастический сериал, разворачивающийся в антиутопическом мире, где общество разделено на две части: бедную, перенаселенную территорию под названием "Внутренняя часть" (Inland) и процветающее, технологически развитое место - "Оффшор" (Offshore).

Каждый год молодые люди, достигшие 20-летнего возраста, получают возможность пройти жесткий и многоуровневый отбор, известный как "Процесс". Лишь 3% кандидатов успешно преодолевают все испытания и получают право жить в "Оффшоре".

Алиса в Пограничье (2020)

Японский сериал в жанре триллера и научной фантастики, основанный на одноименной манге. Сюжет разворачивается вокруг Арису, молодого человека, который вместе с друзьями неожиданно оказывается в заброшенном Токио.

Чтобы выжить, они вынуждены участвовать в смертельно опасных играх, где их физические и умственные способности постоянно проверяются. В то же время герои пытаются раскрыть тайну этого жестокого мира и найти путь домой.

Милый дом (2020)

Сюжет рассказывает о подростке Ча Хен Су, который после семейной трагедии переезжает в многоквартирный дом. Неожиданно мир вокруг начинает погружаться в хаос из-за появления монстров, воплощающих человеческие желания. Вместе с соседями герой вынужден бороться за выживание и противостоять собственным внутренним демонам.

Судная ночь (2013)

Триллер-антиутопия, разворачивающийся в мире, где правительство США разрешает ежегодную ночь беззакония. В течение 12 часов все преступления, включая убийства, становятся законными. Сюжет сосредотачивается на семье Сандинов, которые пытаются защитить себя в собственном доме, оборудованном системой безопасности.

Но когда к ним обращается за помощью незнакомец, ситуация выходит из-под контроля, и герои сталкиваются с опасностью как снаружи, так и внутри своего дома.

Сквозь снег (2013)

Постапокалиптический триллер, события которого разворачиваются в мире, охваченном ледниковым периодом. Остатки человечества выживают в огромном поезде, который непрерывно мчится сквозь снежную пустыню.

Внутри поезда установлена жесткая социальная иерархия: бедные живут в нищете в хвосте, а богатые наслаждаются роскошью в головных вагонах. Герой Кертис, обитатель хвоста, возглавляет восстание, чтобы добраться до локомотива и положить конец гнету.