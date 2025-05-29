Что подарить папе? 10 гаджетов ко Дню отца, которые действительно впечатлят

Apple Watch Series 9

Стоимость: от 14 000 гривен

Apple Watch Series 9 - это не просто смарт-часы, а полноценный инструмент для здоровья и связи. Они оснащены сверхярким Retina-дисплеем, который легко читается даже на солнце. Благодаря продвинутым сенсорам часы отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, ЭКГ и даже изменения температуры тела.

За счет бесшовной интеграции с iPhone ваш папа сможет отвечать на звонки, отправлять сообщения и получать уведомления прямо с запястья - идеально для многозадачности без необходимости доставать телефон.

Функции для фитнеса мотивируют к ежедневной активности и тренировкам, а инструменты безопасности, такие как обнаружение падений, обеспечивают дополнительное спокойствие.

Apple Watch Series 9

Умные весы Withings Body Cardio

Стоимость: от 11 000 гривен

Весы Withings Body Cardio обладают расширенным набором функций для контроля здоровья. Устройство проводит проверку состояния сердечно-сосудистой системы, автоматически распознает пользователя и предоставляет подробный анализ состава тела - уровень жира, воды и мышечной массы.

В комплекте идет приложение Health Mate, которое собирает и удобно визуализирует данные о здоровье для легкого понимания.

Withings Body Cardio

Kindle Paperwhite (2023)

Стоимость: от 7 000 гривен

Kindle Paperwhite - настоящая находка для любителей чтения. Он оснащен 6,8-дюймовым экраном, имитирующим настоящую бумагу и снижающим нагрузку на глаза, что делает чтение комфортным даже длительное время.

Благодаря защите от воды ваш папа может читать без забот на пляже или в ванной. Регулируемый теплый свет и батарея, работающая неделями, позволяют погружаться в любимые книги без прерываний. Кроме того, устройство поддерживает аудиокниги, чтобы можно было чередовать чтение с прослушиванием.

Kindle Paperwhite (2023)

Портативное зарядное устройство Anker PowerCore

Стоимость: от 1 500 гривен

Это компактное, но мощное внешнее зарядное устройство - незаменимая вещь для пап, которые много пользуются мобильными гаджетами. Оно оснащено несколькими портами быстрой зарядки, способными заряжать смартфоны, планшеты и даже некоторые ноутбуки.

Легкий и компактный дизайн позволяет удобно носить его в сумке или кармане, обеспечивая зарядку в путешествиях, на встречах или в повседневных делах. Anker известен надежными и безопасными технологиями батарей, которые защищают устройства от перегрева и перезарядки.

Anker PowerCore

Набор аккумуляторных многофункциональных инструментов Dremel 8240-5 12V

Стоимость: от 5 500 гривен

Компания Dremel выпустила новую линейку компактных аккумуляторных инструментов Blueprint, предназначенных для мелких работ. В эту серию входит многофункциональная дрель Blueprint 3-в-1 со встроенным детектором стен и лазерным уровнем, а также портативная электропила Portable Saw Station с кейсом, который превращается в рабочий стол. Пила оснащена шаблонами для скошенных, торцевых и поперечных резов, лазерной линией и направляющей для точности резов.

Наборы Dremel, известные как "электрический швейцарский нож", включают насадки для сверления, шлифовки, полировки, резки и гравировки. Эти компактные инструменты подходят для выполнения различных домашних и творческих задач, особенно в ограниченном пространстве.

Dremel 8240-5 12V

Фитнес-браслет Fitbit Charge 6

Стоимость: 4 600 гривен

Fitbit Charge 6 - тонкий и функциональный фитнес-трекер. Он отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже изменения температуры кожи, предоставляя полезные данные о здоровье.

Встроенный GPS фиксирует тренировки на улице, а мониторинг сна анализирует его фазы и дает персональные рекомендации. Умные уведомления, управление музыкой и бесконтактные платежи добавляют удобства.

Устройство стимулирует активный образ жизни с помощью напоминаний и челленджей - отличный выбор для пап, которые хотят оставаться в форме или улучшить здоровье.

Fitbit Charge 6

Кофемашина Nespresso Vertuo

Стоимость: 3 999 гривен

Эта стильная кофемашина - идеальный подарок для пап, которые ценят качественный кофе без лишних хлопот. Она использует технологию сканирования штрихкодов, чтобы автоматически подбирать параметры приготовления для каждого типа капсул, гарантируя вкус, как у бариста, каждый раз.

Машина умеет готовить эспрессо, лунго и большие чашки кофе с пенкой и ароматом. Компактный дизайн впишется в любую кухню, а легкая очистка позволит проводить больше времени за чашкой кофе, а не за уходом за техникой.

Nespresso Vertuo

Трекер Tile Pro

Стоимость: 1 499 гривен

Tile Pro помогает избежать ежедневного стресса из-за потерянных ключей, кошелька или сумки. Этот маленький, прочный гаджет крепится к вещам и подключается к приложению на смартфоне. Если что-то потерялось, приложение покажет последнее известное местоположение или заставит Tile издать звук, чтобы найти предмет поблизости.

Также поддерживается функция "сообщество" - если другой пользователь Tile пройдет рядом с потерянной вещью вашего папы, ее местоположение анонимно обновится в приложении. Простое, но очень полезное устройство для организации жизни.

Трекер Tile Pro

Портативный массажер Theragun Mini

Стоимость: 11 000 гривен

Компактный, но мощный перкуссионный массажер, который быстро снимает мышечное напряжение и боль. Theragun Mini достаточно маленький, чтобы носить его в спортивной сумке или портфеле, но при этом обеспечивает глубокий массаж мышц, обычно доступный только в профессиональных устройствах.

Отличный подарок для пап, которые занимаются спортом, имеют физически активную работу или просто хотят расслабиться после тяжелого дня. Эргономичный дизайн и тихий мотор делают его удобным для использования в любом месте.

Theragun Mini

LG C3 OLED смарт-телевизор

Стоимость: от 38 999 гривен

Телевизоры LG обладают значительными преимуществами перед конкурентами. OLED-модели компании считаются эталоном в своем классе, а базовая модель OLED C3 2023 года предлагает отличное соотношение цены и качества.

Несмотря на отсутствие множества дополнительных функций, телевизор обеспечивает превосходное качество изображения с высоким контрастом и глубокими черными цветами. Это устройство для тех, кто хочет качество "шампанского", но с бюджетом "Bud Light".

LG C3 OLED (фото: RTINGS)