Как рассказать ребенку о том, что папа на войне и чем он там занимается

Война накладывает неизлечимый след на всех нас, а особенно на детей. Даже если мы не замечаем изменений в поведении ребенка, будьте уверены, что в его душе происходят глубокие процессы. Самое плохое, что можно сделать - это игнорировать переживание ребенка или обесценивать их. Но как найти правильные слова, когда на войну необходимо идти самому родному человеку, отцу.

Как поговорить с ребенком о том, что папа на войне и чем он там занимается, рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).

Честность и простота

Детям важно знать правду, но она должна быть простой и соответствовать их возрасту. Объясните, что отец отправился защищать других людей, а также их семью, страну. Избегайте слишком сложных или страшных деталей, но и не создавайте иллюзий, что папа просто "в поездке".

Используйте понятные образы

Попытайтесь объяснить на знакомых ребенку примерах: "Папа - как супергерой, защищающий людей от опасности, чтобы все могли жить в мире". Это поможет ребенку понять, что работа папы важна и героическая.

Развенчивайте мифы и страхи

Дети часто строят страшные представления, когда чего-то не понимают. Поэтому важно дать возможность ребенку задавать вопросы и спокойно отвечать на них. Если ребенок боится, что папа больше не вернется, поддержите его словами: "Папа делает все возможное, чтобы быть осторожным и вернуться домой".

Делитесь позитивом

Рассказывайте ребенку, как папа поддерживает связь, как вы общаетесь с ним или ждете его сообщения. Это может помочь сохранить чувство связи с папой и показать, что, хоть он далеко, он любит и помнит о семье.

Вовлекайте в поддержку

Предложите ребенку написать письмо или нарисовать рисунок для папы. Это поможет ему почувствовать свою причастность и поддержку. Дети, чувствующие, что могут "помочь" в ситуации, лучше справляются с тревогой.

Будьте рядом эмоционально

Оставайтесь внимательными к эмоциям ребенка. Если она унывает, дайте возможность плакать или обсудить свои страхи. Покажите, что вы всегда рядом, что ее чувства важны и она может делиться с вами любыми мыслями.



"Главное в таком разговоре - дать ребенку чувство стабильности, уверенности и показать, что он не один в своих переживаниях. Напоминайте, что его папа - герой, который делает важную работу и обязательно мечтает вернуться домой к нему", - советует Наталья Гарина.