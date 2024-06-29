Что пить в жаркую погоду? Этот напиток самый лучший для гидратации

Организм человека в основном состоит из воды, и он необходим для нормального функционирования. Однако оказалось, что в жаркую погоду употребление одной негазированной воды может оказаться недостаточным для увлажнения организма.

Что именно нужно употреблять в жару для глубокого увлажнения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

Что такое увлажнение организма?

Достаточная гидратация, особенно в жаркую погоду или на занятиях спортом, очень важна для поддержания баланса в организме. Организм человека в основном состоит из воды. Увлажнение организма позволяет поддерживать должную температуру тела, питает клетки и увлажняет суставы, помогает предотвратить инфекции, поддерживает работу сердца, почек и кишечника.

Однако гидратация предполагает не только пополнение жидкости и поддержание ее баланса, но и содержание ее в организме. Это означает, что польза от употребления напитка не будет быстро утрачена из-за мочеиспускания.

Мы время от времени пьем, но все время теряем воду из организма. В жаркие дни мы теряем его еще больше. Поэтому в жаркую погоду нужно пить даже больше жидкости, чем обычно, то есть 3-4 литра в день.

Что пить в жаркую погоду? Этот напиток увлажняет лучше воды

Согласно исследованию, проведенному в Шотландском университете св. Эндрюс, вода не является наиболее увлажняющим напитком.

В эксперименте приняли участие около 90 здоровых и достаточно гидратированных взрослых. Ученые из Шотландии рассчитали индекс гидратации разных напитков, учитывая, сколько воды обеспечивает определенная жидкость и как быстро она выводится с мочой.

Каждый участник выпивал 1 литр воды или другого напитка в течение получаса, а затем проверяли количество мочи, которое они выделили за 4 часа.

Это исследование говорит нам многое из того, что мы уже знали: электролиты, такие как натрий и калий, способствуют лучшей гидратации, тогда как калории в напитках побуждают медленнее опорожнения желудка и, следовательно, медленнее мочеиспускания.

Результат исследования удивляет, поскольку оказалось, что молоко увлажняет организм больше воды. Это касалось как обезжиренного, так и цельного молока. Это связано с тем, что оно содержит сахар (лактозу), белок и жир, помогающие замедлить выведение жидкости из желудка и дольше поддерживать увлажнение. Кроме того, натрий, который он содержит, содержит воду в организме.