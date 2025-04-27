Что означал образ Зеленского на прощании с Папой Римским? Дизайнер раскрыла его символизм

Появление Владимира Зеленского на церемонии прощания с Папой Римским Франциском , которая прошла 26 апреля в Ватикане, привлекло внимание не только политических обозревателей, но и экспертов моды. Президент выбрал черный костюм, созданный украинским дизайнером Виктором Анисимовым, что стало неожиданным отступлением от его традиционного стиля. Дизайнер Виктория Гресь объяснила, что именно означал образ главы государства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий легенды украинской моды для OBOZ.ua .

Виктория Гресь поделилась своим восхищением обновленным имиджем президента, отметив, что его костюм стал точным ответом на вызовы современности и международной ситуации.

По ее словам, в новом образе Зеленского прослеживается тонкая работа дизайнера и гармоничное сочетание роли лидера во время войны с индивидуальностью.

Гресь описала этот стильный жест как "дыхание новой эпохи", воплощающее начало нового этапа, несмотря на все трудности. Как выглядел Зеленский на прощании с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"Этот образ четко выверен временем и реальностью в контексте его функции президента Украины в военное время, и одновременно не противоречит личности и фактуре Владимира Зеленского. Это очень символично, как дыхание очередного этапа, новой эпохи, несмотря на все сложности, которые мы все вместе переживаем", - сказала Гресь.

Она добавила, что самое время "снять с нашего президента свитшоты и надеть стильную дизайнерскую одежду".

Виктория также подчеркнула, что внешний вид современного лидера в публичном пространстве является не просто вопросом личного выбора, а важным инструментом создания имиджа всего государства. Как выглядел Зеленский на прощании с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"В современных реалиях имидж президента - не просто одежда. Это демонстрация его вовлеченности в глобальный контекст. Сегодня Владимир Зеленский продемонстрировал: я здесь, я чувствую момент", - сказала дизайнер.

Напомним, обычно свитшот цвета хаки был неотъемлемой составляющей образа Владимира Зеленского в период войны, символизируя единство с военными и народом.

Теперь же выдержанный крой стилизованного френча от Виктора Анисимова знаменует новый этап в визуальном представлении президента - более сдержанный, но не менее содержательный.

Как прошло прощание с Папой Римским Франциском

В субботу, 26 апреля, десятки тысяч людей собрались на площади Святого Петра, чтобы отдать последнюю дань уважения Папе Римскому, который умер в пасхальный понедельник, 21 апреля.

По данным полиции, количество присутствующих составило около 160 000 человек, тогда как в Ватикане сообщили об участии около 200 000 человек в траурной церемонии.

Как передавало агентство Reuters, на церемонии под открытым небом присутствовали 220 кардиналов, 750 епископов и более 4000 священников. Толпы также заполнили окружающие улицы, стремясь увидеть похороны религиозного лидера, которого при жизни называли "народным Папой".

Как прошло прощание с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо тела Франциска, которое находилось в открытом гробу перед алтарем грандиозного собора Святого Петра XVI века, прежде чем гроб запечатали вечером в пятницу, 25 апреля.

Непосредственно перед погребением в собор Святого Петра допустили нескольких высокопоставленных чиновников: премьер-министра Великобритании Кира Стармера, принца Уильяма, президента США Дональда Трампа вместе с женой Меланией, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Италии Серджо Маттареллу.

Церемонию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, который произнес проповедь, отметив, что Папа Франциск "прямо и искренне касался сердец людей". Во время евхаристической молитвы многие присутствующие не сдерживали слез.