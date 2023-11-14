Экономит на свете и любит сафари: интересные факты из жизни 75-летнего короля Чарльза III
Король Чарльз III считается старейшим монархом в истории Британии, ведь он занял трон только в 73 года, хотя наследником престола он считался с 3-х лет.
А о других интересных фактах из жизни короля Чарльза III и праздновании юбилея, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) сделав собственную подборку.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Википедия, The Economic Times, The Telegraph, Daily Mail, People.
Интересные факты о короле Чарльзе III
Факт первый: король человек достаточно творческий и образованный, он очень любит произведения Уильяма Шекспира и, как известно, часто цитирует Барда. В конце своего первого обращения к нации он сказал: "Пусть поют тебе ангелы" из шекспировского "Гамлета".
Факт второй: Чарльз человек экономный, он всегда следит за тем, чтобы свет просто так не горел и при необходимости выключает его.
Факт третий: он стал первым очевидным наследником, который посещал школу и получил высшее образование. Монарх учился в обычной школе, а затем поступил в Кембриджский университет.
Факт четвёртый: король является опытным художником и в основном создает акварельные пейзажи. С 1997 года продажи его работ принесли около 3 миллионов долларов США.
Факт пятый: однажды он построил город под названием Паундбери в Дорчестере в Англии. Его интересовало городское планирование и развитие. Мужчина хотел, чтобы город был смесью традиционной архитектуры и современного градостроительства.
Интересные факты из жизни Чарльза III (фото: Getty images)
Факт шестой: Чарльз очень квалифицированный пилот вооруженных сил. Он может управлять базовым пилотным самолетом Chipmunk, истребителем Harrier T Mk.4 V/STOL, реактивным тренажером BAC Jet Provost, морским патрульным самолетом Nimrod, истребителем F-4 Phantom II, реактивным бомбардировщиком Avro Vulcan и классическим истребителем.
Факт седьмой: король ненавидит что-нибудь выбрасывать, он может носить свои костюмы много лет и беречь их.
Факт восьмой: мужчина любит сафари и организует что-то вроде них с землями дворца.
Факт девятый: Чарльз довольно артистический и имеет хорошее чувство юмора. Он шутил даже над своей матерью и Борисом Джонсоном. Также он не боится шутить над самим собой.
Факт десятый: король однажды стал ведущим прогноза погоды и тоже смог применить свой юмор.
Как король Чарльз III празднует юбилей
Чарльз уже успел встретиться с представителями крупных британских супермаркетов, чтобы обсудить, как его проект может помочь перераспределить еду, которая иначе пойдет в мусорные баки.
В юбилей короля запланирован прием для медсестер и акушерок Национальной службы здравоохранения.
И конечно, в честь монарха в этот день раздаются церемониальные пушечные салюты, в том числе и в лондонском Тауэре.
В мероприятиях по случаю Дня рождения короля акцент делается на государственной службе, а не на развлечениях, хотя частный ужин для близких родственников и друзей будет.
Король Чарльз празднует 75-летие (фото: Getty images)
The King является спасённым по 75-летним годам на tea party в Highgrove. Charles, который проходит 75 tomo, вырезать клетчатую лепешку перед веялием кроны в праздновании pic.twitter.com/0lgClFPs4M — Victoria Ward (@victoria_ward) November 13, 2023
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