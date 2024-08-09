Это точно не дресс-код. 5 вещей, которые не стоит надевать в офис
Офисный дресс-код, конечно, уже не такой строгий, как это было раньше. Впрочем, некоторые правила все же остаются, к тому же они тесно связаны с модными трендами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, от каких вещей следует отказаться, если вы собираетесь на работу.
Прозрачные рубашки
Эта одежда сейчас очень модная. Впрочем, для офиса она точно не подойдет. Прозрачные и слишком откровенные рубашки следует оставить для прогулок, вечеринок и выходных. Существует немало стильных альтернатив легкому и удобному "верху", среди которых варианты из муслина или белые поло.
Антитрендовая вещь для офиса (скриншот)
Слишком смелые мини
Конечно, летом хочется носить как можно меньше одежды. Но если вы ходите в офис - позаботьтесь о том, чтобы "лук" был уместен. Отдайте предпочтение длине до колена, но не очень смелым мини.
Что не стоит одевать на работу (скриншот)
Яркие и "прикольные" принты
Футболки или платья с надписями или большими рисунками действительно привлекают внимание и могут успешно подчеркнуть вашу оригинальность. Впрочем, провокационные надписи или шуточные принты следует оставлять дома, особенно если вы планируете обсуждать что-то серьезное.
Неудачная футболка для офиса (скриншот)
Высокие каблуки
Туфли на высоком каблуке постепенно исчезают из магазинов, и это не просто так. Дело в том, что в моде сейчас удобство. Более того, в офисе вам будет гораздо комфортнее, если вы сможете свободно передвигаться и не бояться, что неудобная обувь принесет страдания.
Какая обувь уже не подходит для офиса (скриншот)
Кроп-топы
А эта вещь остается трендовой уже несколько сезонов. Впрочем, точно не для офиса. Даже если вы дополните кроп-топ свободной рубашкой, такой "лук" будет неуместен для работы.
Что не нужно носить в офис (скриншот)
К слову, раньше мы рассказывали, какие брюки скрывают лишнее и зрительно удлинят ножки.
Кроме того, уже появились свежие и крутые идеи летнего маникюра.
При создании материала были использованы источники: Ukr. Media, Forbes.