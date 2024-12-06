Что чаще всего родители дарят детям на Николая и на сколько подорожало создать чудо

Утром 6 декабря многие дети по всей Украине с интересом заглядывают под подушку: принес ли Николай то, о чем они писали в письме? Предпочтения детей меняются, как и цены на их желания.
Что родители чаще всего покупают детям на праздники и на сколько подорожали подарки - в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали в сети детских товаров "Антошка".
"Цены на игрушки выросли в среднем на 10% по сравнению с 2023 годом. На некоторые игрушки больше, но в 2024 году значительно увеличилось количество акционных предложений", - отмечают в компании.
Несмотря на то, что общий уровень продаж показывает положительную динамику по сравнению с предыдущим годом, во второй половине года динамика роста снижается.
По данным магазина, чаще всего родители покупают для мальчиков:
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По данным "Антошки", для девочек чаще всего покупают:
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Скриншоты
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Кроме того, популярность имеют также разнообразные интерактивные игрушки.
Для новорожденных родители покупают наборы Lego Duplo, игрушки Fisher-Price и Kiddi Smart.
"Спрос перед праздниками растет, ведь малышей впервые поздравляют с праздниками", - рассказала компания в комментарии РБК-Украина.
Ранее мы рассказывали о традициях на день святого Николая, которых придерживаются на протяжении веков.
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При написании материала использовались источники: эксклюзивный комментарий сети магазинов детских товаров "Антошка", сайт магазина.