Що найчастіше батьки дарують дітям на Миколая та на скільки здорожчало створити чудо

Зранку 6 грудня багато дітей по всій Україні з цікавістю зазирають під подушку: чи приніс Миколай те, про що вони писали в листі? Вподобання дітей змінюються, як і ціни на їхні бажання.
Що батьки найчастіше купують дітям на свята та на скільки подорожчали подарунки - у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в мережі дитячих товарів "Антошка".
"Ціни на іграшки зросли в середньому на 10% порівняно з 2023 роком. На деякі іграшки більше, але у 2024 значно збільшилась кількість акційних пропозицій", - зазначають у компанії.
Попри те, що загальний рівень продажу показує позитивну динаміку в порівнянні з попереднім роком, у другій половині року динаміка росту знижується.
За даними магазину, найчастіше батьки купують для хлопців:
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За даними "Антошки", для дівчат найчастіше купують:
Скриншоти
Скриншоти
Скриншоти
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Крім того, популярність мають також різноманітні інтерактивні іграшки.
Для немовлят батьки купують набори Lego Duplo, іграшки Fisher-Price та Kiddi Smart.
"Попит перед святами зростає, адже малюків вперше вітають зі святами", - розповіла компанія в коментарі РБК-Україна.
Раніше ми розповідали про традиції на день святого Миколая, яких дотримуються протягом століть.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивний коментар мережі магазинів дитячих товарів "Антошка", сайт магазину.