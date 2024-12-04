День святого Николая: история и главные традиции, существующие на протяжении веков

В скором времени украинцы будут отмечать День святого Николая. По церковному календарю - это день празднования святителя Николая, чудотворца и архиепископа Мир Ликийских. Праздник имеет давние церковные традиции и в то же время народные, которые хранятся до сих пор.

История праздника: кем был святой Николай

По церковным преданиям, Николай чудотворец родился в Патаре, в римской области Ликия, 15 марта 270 года. Упоминаний о жизни святого сохранилось очень мало. Одним из источников являются предания монаха-студита Ивана из Константинополя, датируемые V веком, и записи Андрея Критского VII века.

Родители Николая были богатыми, но глубоко верующими - они сразу окрестили сына после рождения и дали сыну прекрасное нравственное воспитание. Так что Николай с детства был религиозным, и впоследствии решил посвятить жизнь богослужению. В юности парень переселился в Миры для учебы, где был рукоположен в священники дядей-епископом.

По другим версиям, Николай был рыболовом или мореплавателем, ведь святого также считают покровителем моряков. Однако подтверждения этому нет, вероятно, определенную связь с рыболовством имела его семья.

Джентиле да Фабриано. Рождение святого Николая (изображение: wikipedia)

После смерти родителей Николаю осталось огромное наследство, которое он решил раздать нуждающимся. Кроме этого, святой имел дар чудотворения: он возвращал язык и зрение, помогал избавиться от хромоты. По церковным рукописям Николай спасал от смертной казни ложно осужденных, а также освобождал пленных.

Поскольку епископом Николай стал во времена правления терпимого к христианству Лициния, святой получил значительное социальное признание: за его благотворительность Николая уважали и любили. По упоминаниям Ивана из Студийского монастыря, сваты также участвовал в Первом Вселенском соборе, где восстал против ереси Ария, эмоционально дав пощечину оппоненту. Сначала Николая арестовали и лишили сана, однако впоследствии оправдали из-за явлений Иисуса Христа.

Святой умер 6 декабря 343 года, однако даже после его смерти чудесные деяния не закончились: прилагаясь к его мощам, больные поправлялись.

Почему Николай приносит подарки

По легенде, один бедный мужчина не мог дать своим дочерям приданого, без которого у них не было шансов на счастливое будущее. Узнав об этом, святой Николай решил воспользоваться отцовским наследием, и в течение нескольких ночей пробирался в хижину, каждый раз забрасывая сквозь окно в комнату сестер кусок золота - для приданого каждой из дочерей.

Николай вбрасывает золото в комнату трех бедных дев. Картина Джентиле да Фабриано (изображение: wikipedia)

Именно благодаря этой истории возникла традиция подарков в день святого Николая, особенно детям. Кроме этого, возник обычай писать письма Святому Николаю, в которых ребенок указывал, что сделал плохого и хорошего в течение года, и, конечно, просил о подарках.

Кроме того, существует предположение, что традиция дарения подарков возникла в средневековой Германии. Тогда родители накануне праздника дарили детям новый зимний наряд. Это делали тайно и ночью, чтобы дети верили в чудеса. Вскоре начали дарить и лакомство: особые сладкие хлебцы, сухофрукты, орехи, или игрушки и школьные принадлежности.

Затем обычай распространился на Австрию, Польшу, Нидерланды, Чехию, Словакию и Украину.

На Николая дети пишут письма святому (иллюстративное фото: GettyImages)

Главные традиции Дня святого Николая

Самый известный обычай на святого Николая - писать письма с просьбой о подарках. Эта традиция тоже существует в Словакии и Польше.

Считается, что если ребенок был послушным и вежливым, Николай принесет ему сладости или другой подарок. Если же ребенок баловался и вредил в течение года, их достанется резочка или уголь как предупреждение ребенку задуматься над своим поведением. Обычно гостинец от Святого Николая святой оставляет под подушкой.

Впрочем, верования и традиции несколько отличаются в разных странах. Например, в Бельгии и Нидерландах дети выставляют ботинок, который наполняют морковью и сеном - для лошади Святого Николая. Похожий обычай существует в США - дети оставляют ботинки в фойе, чтобы святой Николай положил туда монеты.

В Германии и Польше существовала праздничная традиция, когда мальчики, подражая Николаю, одевались епископами и просили милостыню для нуждающихся.

К тому же, в Украине в этот день обычно варили пшеничное пиво, а детям дарили печенье. После дня празднования часто начиналось вечерницы.