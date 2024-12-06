Что чаще всего родители дарят детям на Николая и на сколько подорожало создать чудо

Утром 6 декабря многие дети по всей Украине с интересом заглядывают под подушку: принес ли Николай то, о чем они писали в письме? Предпочтения детей меняются, как и цены на их желания.

Что родители чаще всего покупают детям на праздники и на сколько подорожали подарки - в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали в сети детских товаров "Антошка".

Изменились ли цены на игрушки в 2024 году

"Цены на игрушки выросли в среднем на 10% по сравнению с 2023 годом. На некоторые игрушки больше, но в 2024 году значительно увеличилось количество акционных предложений", - отмечают в компании.

Несмотря на то, что общий уровень продаж показывает положительную динамику по сравнению с предыдущим годом, во второй половине года динамика роста снижается.

Популярные подарки мальчикам и сколько они стоят

По данным магазина, чаще всего родители покупают для мальчиков:

наборы ТМ "Lego". Они бывают разных коллекций и для разных возрастных категорий. Популярными конструкторами от Lego являются машины. Стоимость на них будет колебаться до 1 999 гривен.

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треки "Hot Wheels". Это игрушечные дороги для машинок от этой же компании. Их также изготовляют в соответствии с различными сериями или особенностями. Например, трек с двойной петлей, транспортный путь в город и т. д. Средняя стоимость 2-3 тысяч гривен, а самая дорогая позиция стоит 8 999 гривен со скидкой.

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детское лазерное оружие. Это игрушки для детей с использованием инфракрасного луча, что делает игрушку безопасной для глаз ребенка. Самый дорогой набор для лазерных боев стоит 5 199 гривен, но средняя стоимость 2 500 гривен.

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машинки на радиоуправлении. Довольно широкая категория игрушек для детей, поскольку можно приобрести и легковые автомобили, и летательные аппараты (самолеты, вертолеты), водный транспорт и т. д. Чем больше функций у игрушки, тем она дороже. В среднем - 2-3 тысячи гривен.

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Популярные подарки для девочек и цены на них

По данным "Антошки", для девочек чаще всего покупают:

куклы Barbie и LOL. Куклы могут продаваться в разных наборах и из разных коллекций - именно это влияет на стоимость игрушки. Barbie можно приобрести от 2 000 гривен, а наборы LOL - до 3 000 гривен.

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3D ручки. Новинка на рынке, с помощью которой можно в пространстве нарисовать объемный предмет. Если покупать только ручку, это обойдется примерно в 2 000 гривен. Набор из ручки и стержней стоит 3-4 тысяч гривен.

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коляски. Коляски для кукол стоят в пределах 2-3 тысяч гривен, цены на самые дорогие экземпляры могут достигать 6 000 гривен.

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музыкальные микрофоны. Если девочка мечтает стать певицей, то такой подарок именно для нее. Сами микрофоны обычно стоят до тысячи гривен, а вот музыкальные инструменты - до 2 000.

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Кроме того, популярность имеют также разнообразные интерактивные игрушки.

Для новорожденных родители покупают наборы Lego Duplo, игрушки Fisher-Price и Kiddi Smart.

"Спрос перед праздниками растет, ведь малышей впервые поздравляют с праздниками", - рассказала компания в комментарии РБК-Украина.