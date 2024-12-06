Що найчастіше батьки дарують дітям на Миколая та на скільки здорожчало створити чудо

Зранку 6 грудня багато дітей по всій Україні з цікавістю зазирають під подушку: чи приніс Миколай те, про що вони писали в листі? Вподобання дітей змінюються, як і ціни на їхні бажання.

Що батьки найчастіше купують дітям на свята та на скільки подорожчали подарунки - у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в мережі дитячих товарів "Антошка".

Чи змінилися ціни на іграшки у 2024 році

"Ціни на іграшки зросли в середньому на 10% порівняно з 2023 роком. На деякі іграшки більше, але у 2024 значно збільшилась кількість акційних пропозицій", - зазначають у компанії.

Попри те, що загальний рівень продажу показує позитивну динаміку в порівнянні з попереднім роком, у другій половині року динаміка росту знижується.

Популярні подарунки хлопчикам і скільки вони коштують

За даними магазину, найчастіше батьки купують для хлопців:

набори ТМ "Lego". Вони бувають різних колекцій і для різних вікових категорій. Популярними конструкторами від Lego є машинки. Вартість на них буде коливатися до 1 999 гривень.

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треки "Hot Wheels". Це іграшкові дороги для машинок від цієї ж компанії. Їх також виготовляють відповідно до різних серій чи з особливостями. Наприклад, трек із подвійною петлею, транспортний шлях до міста тощо. Середня вартість 2-3 тисячі гривень, а найдорожча позиція коштує 8 999 гривень зі знижкою.

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дитячу лазерну зброю. Це іграшки для дітей із використанням інфрачервоного променя, що робить іграшку безпечною для очей дитини. Найдорожчий набір для лазерних боїв коштує 5 199 гривень, але середня вартість 2 500 гривень.

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машинки на радіокеруванні. Доволі широка категорія іграшок для дітей, оскільки можна придбати й легкові автомобілі, і літальні апарати (літаки, гелікоптери), водний транспорт тощо. Чим більше функцій в іграшки, тим вона дорожча. У середньому - 2-3 тисячі гривень.

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Популярні подарунки для дівчат і ціни на них

За даними "Антошки", для дівчат найчастіше купують:

ляльки Barbie та LOL. Ляльки можуть продаватися в різних наборах і з різних колекцій - саме це впливає на вартість іграшки. Barbie можна придбати до 2 000 гривень, а набори LOL - до 3 000 гривень.

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3D ручки. Новинка на ринку, за допомогою якої можна в просторі намалювати об'ємний предмет. Якщо купувати лише ручку, це обійдеться приблизно 2 000 гривень. Набір з ручки та стрижнів коштує 3-4 тисячі гривень.

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візочки. Коляски для ляльок коштують у межах 2-3 тисяч гривень, ціни на найдорожчі екземпляри можуть сягати 6 000 гривень.

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музичні мікрофони. Якщо дівчинка мріє стати співачкою, тоді такий подарунок саме для неї. Самі мікрофони зазвичай коштують до тисячі гривень, а от музичні інструменти - до 2 000.

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Крім того, популярність мають також різноманітні інтерактивні іграшки.

Для немовлят батьки купують набори Lego Duplo, іграшки Fisher-Price та Kiddi Smart.

"Попит перед святами зростає, адже малюків вперше вітають зі святами", - розповіла компанія в коментарі РБК-Україна.