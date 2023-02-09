Что можно сделать из старых джинсов: топ-5 креативных идей, которые понравятся всем

Существует много способов повторного использования старых джинсов, которые уже не подходят по размеру или вышли из моды. Их можно отдать кому-то, кто мог бы их носить, но есть другие идеи, как сделать из них много полезных вещей.
Об этом пишет Sante Plus.
Это один из самых простых и классических способов переделки джинсов. Используйте эту идею, если вы еще можете надеть джинсы.
Нужно определиться с длиной шорт, пометить на штанах линию и сделать надрез ножницами.
Можно использовать старые джинсы, чтобы сделать хороший кошелек для монет. Единственное, что нужно, это вырезать желаемую форму кошелька (квадратную, круглую, овальную, полумесяц), а затем сшить края и закрыть на молнию, застежку или кнопку.
Если вы хотите обновить старые наволочки на подушки и придать им особый стиль, возьмите старые ненужные джинсы.
Еще одна классная идея для девушек, которые не хотят выбрасывать старые джинсы, а в шкафу очень не хватает юбок. Идея перешитых в джинсовую юбку брюк также актуальна для детей, когда девушки быстро растут.
Из одной пары джинсов можно сделать две сумки. Одну можно сшить из верхней части джинсов, а для другой использовать сами штанины. Сумка или кошелек из джинсовой ткани будет смотреться очень стильно и актуально, особенно в весенне-летний сезон.
Также если джинсы украшены большим количеством фурнитуры, то это станет дополнительным бонусом к внешнему виду изделия.
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