Как вывести жвачку с одежды одним пальцем: малоизвестный способ

Такая неприятность, как разжеванная жевательная резинка на одежде, может случиться с каждым. Но не торопитесь выбрасывать вещь, ведь жвачку вывести проще, чем вы думаете.

Как это сделать с помощью одного только пальца - читайте ниже в материале Styler.

Способ с пальцем

Этот самый простой способ заключается в том, что жвачку вы выводите с помощью той же самой жвачки. Даже очень сложное загрязнение можно вывести без лишних усилий.

Оторвите кусочек приклеенной к одежде жвачки и наклейте его на указательный палец. Далее прикасайтесь к той резинке, что еще на одежде. Она будет постепенно отставать от ткани. Другой рукой ткань можно натягивать, чтобы удалить мельчайшие дольки жвачки, застрявшие между плетением ткани.

Таким образом, вся жевательная резинка постепенно переместится с вашей одежды на палец.

Смотрите на фото ниже, как жвачка исчезла из хрупкой трикотажной ткани:

Скриншот

Другие действенные способы

Заморозить - вещь нужно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы жвачка осталась сверху. Пакет нужно положить в морозильную камеру и оставить на 1-2 часа. Когда жвачка замерзнет, она должна легко отстать от одежды.

Резинку также можно заморозить с помощью кусочка льда. К пятну нужно приложить лед или положить много льда в полиэтиленовый пакет и приложить к ткани. Удерживайте, пока жвачка не затвердеет, затем снимите. Тогда ее можно будет снять руками или жесткой щеткой. Лед поможет справиться с пятном от жвачки на ковре, диване и верхней одежде.

С помощью фена. Это устройство также поможет разогреть жвачку, которая уже пристала к ткани. После этого вы легко отчистите ее от одежды.

Утюгом - сначала на пятно нужно положить салфетку или марлю, а сверху провести разогретым утюгом. Резинка должна остаться на салфетке или марле.