Съешьте это перед застольем, чтобы облегчить похмелье и как можно "лечить" такое состояние

Избежать похмелья после празднования Рождества или Нового года можно, если заранее съесть один полезный продукт. К тому же стоит знать, что пить между спиртным, чтобы замедлить опьянение.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как "лечить" похмелье и восстановить организм.

Какой продукт поможет избежать похмелья

Доктор Нина Чандрасекаран, которая специализируется на легочной и интенсивной медицине, поделилась главным советом, который поможет облегчить похмелье или вообще его избежать.

В частности, стоит употреблять молочный продукт перед тем, как планируете пить алкогольные напитки.

" Если вы собираетесь весело погулять, то съев сыр перед употреблением алкоголя, вы можете уменьшить риск похмелья", - отметила эксперт.

Все потому, что сыр содержит много белков, жиров и сложных углеводов, которые могут покрывать желудок, что уменьшает всасывание алкоголя.

По словам врача, сыр также может помочь организму лучше усваивать алкоголь и предотвратить повреждение печени. Сыр также пополняет организм питательными веществами, поскольку он полон витамина B и кальция - эти питательные вещества выходят из организма во время употребления алкоголя.

К тому же кальций, который может быть истощен из-за алкоголя, особенно помогает улучшить работу нервов и мышц, а витамины группы B необходимы для энергии и метаболизма.

Советы, как избежать похмелья

Чтобы избежать похмелья:

не пить на голодный желудок. Прежде чем начать пить, съешьте углеводы (например, макароны или рис) или жиры. Еда поможет замедлить усвоение алкоголя организмом

не пейте напитки темного цвета, если вы обнаружили, что чувствительны к ним. Они содержат природные химические вещества, называемые конгенерами, которые раздражают кровеносные сосуды и ткани мозга и могут ухудшить похмелье

пейте воду или негазированные безалкогольные напитки между приемом каждого алкогольного напитка. Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в организме

выпейте пол литра или около того воды перед сном. Держите возле кровати стакан воды, чтобы выпить, если проснетесь ночью

Лечение похмелья

Борьба с похмельем предполагает регидратацию организма, чтобы помочь справиться с болезненными симптомами. Лучшее время для регидратации - перед сном после выпивки.

Обезболивающие могут помочь при головных болях и мышечных судорогах.

Бульон является хорошим источником витаминов и минералов, которые могут пополнить истощенные ресурсы. Это также легко переваривается желудком.

Вы можете заменить потерянную жидкость, употребляя жидкость, например воду, газировку и изотонические напитки.

Употребление алкоголя утром является рискованной привычкой. После употребления алкогольных напитков важно дать время организму восстановиться.

Важно также помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Единственный способ действительно вообще избежать похмелья - вообще не употреблять алкогольные напитки или же, хотя бы, уменьшить их количество. Если уже случилась такая неприятность, то стоит пить больше чистой воды и сбалансировано питаться.