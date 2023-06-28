Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навлечь неприятности на себя и родных

Собственное фото

Не стоит ставить свои фотографии на заставку телефона, так как на такой снимок можно очень легко навести порчу на болезни или неудачи. Особенно опасными считаются фотографии, где владелец телефона смотрит прямо в объектив.

Фото с любимым человеком

А также свадебные фотографии, семейные снимки. Люди по своей природе завистливы и могут сглазить чьи-то отношения, даже без особых способностей и без собственного желания. Счастье любит тишину, поэтому берегите его от случайного взгляда, который может оказаться не самым доброжелательным.

Фото детей

Типичная ошибка очень многих родителей. У детей светлая энергетика, но она довольно слабая. И этим могут воспользоваться люди со злыми намерениями - они могут навредить вам и вашему ребенку, а еще подпитываться чистой энергетикой вашего ребенка. Ну и главная опасность - сглаз или порча.

Это же правило касается и фотографий беременных женщин - недобрый человек может навести порчу или сглаз как на маму, так и на будущего малыша.

Фото умерших людей

Нам хочется сохранить воспоминания об умерших близких людях и кажется, что они будут с нами, если держать их фото перед глазами. Но увы, это очень плохая примета - ставить на заставку снимок человека, которого уже нет в живых.

Нужно принять и осознать тот факт, что близкого человека больше нет и отпустить его. Такие фото не несут ничего хорошего - только энергетику разрушения. А еще они способны притягивать в жизнь владельца телефона разные неприятности и даже смерть.

Стихии и места с негативным окрасом

Молния, гроза, шторм, извержение вулкана и другие явления - это события с разрушительной энергетикой. Они могут спровоцировать разрушения и потери в личной жизни. Не стоит ставить такие заставки на экран своего смартфона.

Также нежелательно держать под руками постоянно фото разрушенных зданий, дворцов, крепостей, больниц и кладбищ.

Острые предметы, злые существа и непонятные символы

Ножи, мечи, сабли, любое оружие, кресты, маги, чудовища, монстры - все это может притягивать негатив в вашу жизнь.

Очень осторожно нужно быть с непонятными символами и иероглифами, значения которых вы не знаете - есть риск, что в них скрыто что-то нехорошее.

И будьте осторожны с изображением рун - у каждой их них есть двойное значение, в зависимости от положения.