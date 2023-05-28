Что нельзя делать перед экзаменом для удачной сдачи: важные народные приметы

Совсем скоро украинские школьники будут сдавать НМТ и готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. И хотя формат оценивания знаний школьников существенно изменился, к итоговым тестам можно применять те же народные приметы, которые существуют об экзаменах.

Что нельзя делать перед сдачей теста или экзамена, чтобы получить хороший результат, - читайте в материале ниже.

Приметы о школьных экзаменах

Большинство школьников очень переживают из-за итоговых тестов и чувствуют себя неуверенно, даже если у них уровень знаний очень высокий. Чтобы обрести больше уверенности в своих силах, можно использовать народные приметы.

Что использовало старшее поколение:

В ночь перед экзаменом конспект или учебник клали под подушку. Считается, что все, что вы учили - уляжется в вашей голове и запомнится лучше после сна на такой конструкции.

Перед сном положите у кровати плитку шоколада, а утром ее съешьте. Все знания, которые летали у вас в комнате перед экзаменом, "впитались" в сладость. Кроме народных примет, шоколад имеет и другое свойство - он помогает улучшить умственные способности.

За сутки до экзамена старайтесь сделать как можно больше добра другим людям - о вас будут думать хорошо и желать вам чего-то хорошего. Такая энергетика позволит вам получить хороший результат.

Утром в день экзамена постарайтесь встать с левой ноги, а потом заходите в кабинет для экзамена и даже в здание - с левой ноги. Все бумаги (тесты, билеты и так далее) - тяните левой рукой.

Если хотите получить определенное задание, то скрестите указательный и средний пальцы правой руки во время выбора.

У каждого человека есть предметы, которые приносят удачу. Это может быть украшение, носки, шарфик, платок или любой элемент одежды. Используйте в день экзамена положительную энергетику этих вещей - наденьте это перед испытанием. Кстати, считается, что удачу притягивает синий цвет. Но никому не рассказывайте о своих талисманах - это может лишить их энергетики.

Возьмите любое украшение круглой формы, которое не расстегивается - кольцо, цельный браслет, круглый шарф, резинка на руку. Подуйте в эту вещь и наденьте на себя перед экзаменом. Считается, что это защитный круг, в который вы загнали свою неудачу.

Перед экзаменом переверните все стулья и табуретки в доме ножками вверх. Эта примета странная, но многие люди утверждают, что она работает.

По дороге на экзамен обращайте внимание, кого встречаете на улице - сразу после выхода из дома и возле учебного заведения. Если встретите мужчину - фортуна точно на вашей стороне. Если женщину - лучше повторите материал, могут быть каверзные вопросы. Но тут есть нюанс, беременная женщина или дама с полными сумками - к невероятной удаче.

По дороге на экзамен наступайте на все небольшие камушки, но не отбрасывайте их ногами. Так вы "соберете" удачу.

Перед экзаменом обычно желают "Ни пуха, ни пера", а ответить нужно "К черту!". Многие годы считается, что этот диалог перед важными испытаниями приносит удачу и позволяет пройти трудности без проблем.

Когда человек отправляется сдавать экзамен, его нужно не хвалить, а наоборот - ругать. В этом процессе могут участвовать, как члены семьи, так и друзья. Но и тут есть нюанс: нельзя ругать умственные способности и называть человека глупым или дурным - это притягивает неудачу. Ругать нужно по-доброму.

Что категорически нельзя делать перед экзаменом

Кроме примет, существуют и очень строгие запреты, которые связаны с тестами, экзаменами и другими важными испытаниями.

Перед экзаменом категорически нельзя стричь ногти, волосы, мыть голову. Если придется сдавать за неделю несколько экзаменов или тестов - ходить на них нужно в одной и той же одежде. Особенно, если первое испытание вы прошли удачно.

Считается, что с волосами и ногтями обрезаются знания, а во время мытья волос вымывается важная информация. А поменяв одежду, можно спугнуть удачу.

Перед экзаменом нельзя ничего зашивать - можно "зашить память" и забыть то, что уже выучили ранее.

Возвращаться, если вы что-то забыли дома, перед экзаменом категорически нельзя. Постарайтесь заранее все несколько раз проверить, чтобы такой ситуации не возникало. Если же без возвращения обойтись никак нельзя - молча зайдите в дом, посмотрите на себя в зеркало, поправьте на себе одежду и поздоровайтесь со своим отражением.

За день до экзамена нельзя заниматься уборкой - мыть полы, подметать, выносить мусор. И не стоит оставлять учебники и тетради на столе открытыми, если вам нужно срочно куда-то выйти.

Еще один плохой знак накануне экзамена - наступить на крышку люка. Это предупреждение о неудаче. Обязательно сразу найдите деревянную поверхность, чтобы избавиться от негативной установки и "передать" ее.

Ни в коем случае не ругайтесь с кем-нибудь накануне важного события, иначе потратите большое количество энергии, которая вам нужна будет на экзамене.

Есть примета и для студентов - на сессии, если 1 экзамен сдан на отлично, зачетку никому показывать не нужно, могут сглазить.

Перед экзаменом нельзя пользоваться чем-то "на халяву" - воспользоваться купоном на еду, проехаться зайцем в транспорте, позволить кому-то за вас заплатить в кафе. Собирайте удачу для важного момента.